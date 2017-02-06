По состоянию на 31 января 2017 года валютные резервы, находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА), составили $4 млрд 327,2 млн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ЦБА.

За январь резервы увеличились на $352,8 млн, или на 8,9%, а в годовом исчислении снизились на $71,3 млн, или на 1,6%.

Напомним, что в декабре 2016 года резервы ЦБА снизились на $36,6 млн, или на 0,9%.

В целом за 2016 год было зафиксировано снижение резервов ЦБА на уровне $1 млрд 042,3 млн, или 20,7%

Для сравнения: 30 декабря 2016 года валютные резервы Центробанка составляли $3 млрд 974,4 млн, 30 ноября - $4 млрд 011 млн, 31 октября - $4 млрд 005,5 млн, 30 сентября - $4 млрд 132,7 млн, 31 августа - $4 млрд 192,5 млн, 29 июля - $4 млрд 162,9 млн, 30 июня - $4 млрд 283,9 млн, 31 мая - $4 млрд 284,3 млн, 29 апреля - $4 млрд 120,6 млн, 31 марта - $4 млрд 065,8 млн, 29 февраля - $4 млрд 026,3 млн, а 29 января - $4 млрд 398,5 млн.

В 2015 году объем валютных резервов Центробанка Азербайджана снизился на $8 млрд 741,6 млн, или в 2,74 раза, 2014 году - на 2,8%, в 2013 году увеличился на 21%, а в 2012-м - на 11,6%.

В 2011 году резервы Центробанка выросли на рекордные 63,6%. В 2010 году был зафиксировано рост данного показателя на уровне 24,1%.

Отметим, что валютные резервы ЦБА находились на отметке чуть выше $4,3 млрд в начале февраля 2016 года, а также на конец мая 2008 года. Так, по состоянию на 29 января 2016 года данный показатель был на уровне $ 4 млрд 398,5 млн, а 30 мая 2008 года - $4 млрд 323,4 млн.

Рекордной отметки в $15 млрд 193,4 млн валютные резервы Центробанка достигли на конец июля 2014 года.

Алена Салаева, Э.Т.