Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) обнародовал сумму, проданную на валютных аукционах в течение января 2017 года.

Как отмечается в сообщении ГНФАР, на валютных аукционах в январе было продано 285 млн долларов США.

Последний аукцион в Центробанке Азербайджана проводился 31 января этого года.

ГНФАР был создан указом Президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года.

В Фонде аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти государства, транзитных тарифов за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества.

Фонд подотчетен Президенту страны.

Ялчин Алиев, Г.Р.