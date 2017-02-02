USD1.9200
EUR2.0706
RUB0.0319
Brent56.62
WTI53.64
Золото2 311.01
S&P 500 Index2 279.55
Nikkei 22518 914.58
Деньги

Авиакомпания Silk Way West Airlines успешно прошла аудит IOSA – ФОТО 02.02.2017 17:08

Азербайджанская грузовая авиакомпания Silk Way West Airlines в очередной раз успешно прошла процедуру аудиторской проверки международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на соответствие стандарту IOSA (IATA Operational Safety Audit) и продлила соответствующий сертификат еще на 2 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

«С учетом того, что требования данного стандарта ужесточаются с каждым годом, проведенный аудит еще раз подтвердил авиакомпанию Silk Way West Airlines как надежного грузового перевозчика, соответствующего самым строгим международным требованиям безопасности в гражданской авиации», - отмечается в сообщении.

IOSA (программа IATA «Проверка эксплуатационной безопасности») - это несколько сотен обязательных стандартов и рекомендуемых процедур, структурированных по нескольким разделам, соответствие которым должна подтвердить авиакомпания во время прохождения аудита. Анализ безопасности включает в себя не только оценку производственной деятельности авиакомпании, но и ее организационной структуры. Предусмотрены система минимизации рисков от влияния человеческого фактора и система обратной связи, позволяющая своевременно обеспечить проведение корректирующих действий. Действия каждого сотрудника авиакомпании прописаны до мельчайших подробностей, что позволяет говорить о технологии обеспечения безопасности полетов.

Отметим, что ранее соответствующий сертификат IOSA получил национальный пассажирский авиаперевозчик «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Авиакомпания Silk Way West Airlines начала свою деятельность 19 июня 2012 года, с момента выдачи Сертификата оператора Администрацией гражданской авиации Азербайджана. В настоящее время флот авиакомпании Silk Way West Airlines насчитывает 4 самолета Вoeing 747-8F и два самолета Вoeing 747-400F. В текущем году ожидается поставка еще одного Вoeing 747-8F, после чего парк авиакомпании вырастет до 7 авиалайнеров. Поставка нового грузового Вoeing даст возможность авиакомпании еще шире увеличить географию полетов.

Авиакомпания Silk Way West Airlines выполняет регулярные полеты в различные регионы мира – Азию, Европу, на Ближний Восток и в Северную Америку, используя Международный аэропорт Гейдара Алиева в качестве транзитного хаба, связывающего континенты друг с другом.

Алена Салаева, Э.Т.

378количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Беременная двойней Бейонсе снялась полностью обнаженной – ФОТОУ Эрдогана и Меркель возник спор в прямом эфире – ВИДЕОГугуш: «Я – мусульманка, и боюсь, что мне не позволят въехать в США» - ВИДЕОПользователи Instagram не узнали вновь изменившуюся Амалию Панахову – ФОТОВ Баку гололед стал причиной смерти человекаПризыв о помощи. 10 тысяч долларов необходимо для спасения трехлетней Дениз – ФОТОХюлья Авшар о скандальном «голом» платье: «Буду одеваться еще откровеннее» - ФОТОТочь в точь: 19-летняя любовница Венсана Касселя и ее азербайджанский двойник – ФОТОПолицейский с солью, лыжи в центре Баку и полуголый президент федерации: чем запомнился бакинский снег? – ВИДЕОВ Азербайджан прибыл первый Rolls-Royce Wraith Black Badge - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

3 февраля02:02 Пушков: вряд ли Трамп пойдет на предоставление оружия Киеву01:30 Меркель рассказала о поступлении денег по соглашению ЕС-Турция по беженцам01:00 Пентагон: США не наносили ударов с моря по позициям «Аль-Каиды» в Йемене00:28 Меркель разъяснила возможность депортации сторонников Гюлена из ФРГ2 февраля23:59 Состоялась церемония вручения Президентских премий для молодежи - ФОТО23:40 Айдын Мирзазаде: «У Исы Гамбара нет морального права говорить от имени общества»23:35 Определились арбитры 16-го тура Премьер-лиги23:23 Маккейн попросил Трампа предоставить Украине летальное оружие22:54 Шварценеггер предложил Трампу отдать ему пост президента США - ВИДЕО22:31 Белый дом: мы не ослабляем санкции в отношении ФСБ России22:10 В Азербайджане создается Госинспекция по безопасности полетов в гражданской авиации21:53 Состоялась конференция, посвященная юбилею выдающегося государственного и научного деятеля Азиза Алиева - ФОТО21:32 Трамп готов ускорить переговоры по NAFTA21:04 Состоялась встреча посла Азербайджана с премьер-министром Грузии20:45 США ослабили санкции в отношении ФСБ России