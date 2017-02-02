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Деньги

В Минналогов произведены новые назначения 02.02.2017 15:27

В Министерстве налогов Азербайджана произведены новые назначения.

Как говорится в информации, размещенной на официальном сайте министерства, Департамент по локальным доходам возглавил Насими Джафаров.

Ранее Н.Джафаров являлся заместителем генерального директора Департамента по национальным доходам Минналогов.

Возглавлявший ранее Департамент по локальным доходам Махир Рафиев вновь назначен на должность советника министра налогов.

В декабре 2016 года с целью исполнения поручений, вытекающих из Указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 4 августа 2016 года «О направлениях реформ, проводимых в налоговой сфере в 2016 году, и усовершенствовании налогового администрирования», более эффективного использования кадрового потенциала, формирования совершенного и современного менеджмента, приказом министра налогов Фазиля Мамедова в Минналогов был проведен ряд структурных изменений.

Так, Главное управление анализа налоговых преступлений и сбора налоговых задолженностей, а также Управление налогового аудита и оперативного контроля были ликвидированы, а на их базе созданы Департамент по контролю за исполнением налогового законодательства и Департамент по контролю за исполнением налоговых обязательств.

На базе Главного управления по обслуживанию налогоплательщиков был создан Департамент по обслуживанию налогоплательщиков и прозрачному налоговому партнерству.

Бакинский налоговый департамент и Налоговый департамент №1 при Минналогов были ликвидированы, на их базе созданы Департамент по особым доходам (ныне – Департамент по национальным доходам), Департамент по локальным доходам, а также Бакинский городской департамент по работе с малыми предпринимателями.

Алена Салаева, Э.Т.

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