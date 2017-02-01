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Moody’s: Bank of Baku сохраняет свой рейтинг 01.02.2017 11:40

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило стабильность рейтинга Bank of Baku с 1 июля 2016-го по 1 января 2017 года.

В своем заявлении агентство положительно оценило основные финансовые показатели банка - адекватность капитала, уровень ликвидности и общий объем резервов.

Начиная с середины 2015 года банк уделял особое внимание оптимизации расходов и в 2016 году смог снизить свои затраты по отношению к доходам с 35,5% до 25,6%.

По сравнению с предыдущим периодом, в объеме капитала и ликвидности банка также наблюдается положительная тенденция роста. Согласно финансовым показателям банка на 1 января 2017 года уровень адекватности валового капитала составляет 22,90%, что превышает минимальную норму 10%, установленную Центральным банком. Агентство Moody’s высоко оценивает уровень достаточности капитала, позволяющий быть готовым к покрытию всех возможных непредвиденных расходов и потерь, и прогнозирует высокий коэффициент ликвидности в течение следующих 12-18 месяцев. Отметим, что коэффициент ликвидности увеличился с 24,1% до 37,4% в 2016 году.

Принимая во внимание все эти факторы, рейтинговое агентство Moody's сохранило за банком стабильный В3 рейтинг.

Bank of Baku продолжает работать над сохранением многолетнего высокого уровня обслуживания и доверия клиентов, а также сохранением и дальнейшим закреплением рыночной позиции.

Более подробную информацию о банке можно получить в Информационном центре 145, а также на www.bankofbaku.com и www.facebook.com/bankofbaku.

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