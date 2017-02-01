Банковская система Азербайджана рушится.
Как сообщает 1news.az, об этом в среду, 1 февраля, на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат, председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде.
По его словам, глава государства делает все возможное для улучшения благосостояния граждан.
«Однако Центральный банк и коммерческие банки хотят заработать еще больше денег, и от этого страдают граждане. Я в этом зале предлагал провести специальное заседание в связи с банками, однако не получилось», - сказал он.
Эльшан Рустамов, Г.Р.