Банковская система Азербайджана рушится.

Как сообщает 1news.az, об этом в среду, 1 февраля, на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат, председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде.

По его словам, глава государства делает все возможное для улучшения благосостояния граждан.

«Однако Центральный банк и коммерческие банки хотят заработать еще больше денег, и от этого страдают граждане. Я в этом зале предлагал провести специальное заседание в связи с банками, однако не получилось», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.