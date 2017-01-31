В настоящее время Международный банк Азербайджана (МБА) совместно с правительственными структурами выбирает консультанта, который проведет оценку влияния мероприятий по оздоровлению на деятельность банка и определит шаги, необходимые для его дальнейшей деятельности.

Об этом говорится в пресс-релизе для инвесторов, размещенном на официальном сайте МБА.

В сообщении отмечается, что правительство – основной акционер МБА - оказывало банку поддержку в целях решения проблем, с которыми он столкнулся в результате девальвации национальной валюты в 2015-2016 гг.

«Мероприятия в поддержку МБА включают три направления. Первое - передача проблемных активов банка ЗАО Aqrarkredit - государственной структуре, являющейся акционером банка. Взамен банк получил ликвидные средства в размере 10 млрд манатов.

Второе направление - повышение уставного капитала за счет увеличения участия правительства, третье – размещение Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР) депозита в МБА в размере $1 млрд (под 4% годовых. – Ред.)», - указывается в пресс-релизе.

Кроме того, в сообщении подчеркивается, что основная цель правительства состояла в улучшении качества кредитного портфеля банка. Для этого было принято решение о передаче проблемных активов ЗАО Aqrarkredit. Однако вслед за передачей токсичных активов последовали открытие валютной позиции банка и, как результат, последняя девальвация маната, что повлияло на финансовую позицию МБА.

«С целью устранения этих влияний и укрепления валютных позиций банк тесно сотрудничает с правительственными структурами.

Как результат, была выпущена дополнительная эмиссия акций МБА на 600 млн манатов. За счет эмиссии акций доля участия правительства в уставном капитале банка увеличилась с 82,2 до 91,3%, где Министерству финансов принадлежат 76,7, Aqrarkredit – 14,6%», - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время осуществляется работа над дальнейшими мероприятиями поддержки МБА правительством.

«В то же время в Указе Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 27 декабря 2016 года Совету финансовой стабильности поручено ускорить мероприятия по оздоровлению МБА и выделить соответствующие средства.

МБА и Министерство финансов работают в режиме тесной координации. Инвесторы и кредиторы будут регулярно информироваться о новшествах в деятельности банка», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, 13 января 2017 года Палата по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) Азербайджана зарегистрировала проспект эмиссии акций МБА на сумму в 600 млн манатов. Эмиссия была разделена на 2 млрд 222 млн 222 тыс. 223 акции номинальной стоимостью 0,27 маната каждая.

23 января ПНФР зарегистрировала завершение процесса размещения допэмиссии акций МБА. Таким образом, уставный капитал МБА был доведен до 1 млрд 241 млн 287 тыс. 248,06 маната.

Ранее уставный капитал банка был равен 641 млн 287 тыс. 247,85 маната. Таким образом, за счет дополнительной эмиссии акций уставный капитал МБА был увеличен на 93,5%.

Кроме того, общее число акций банка достигло 4 млрд 597 млн 360 тыс. 178.

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15 июля 2015 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о мерах по оздоровлению Международного банка Азербайджана с целью подготовки к приватизации доли государства в его акционерном капитале.

В документе отмечалось, что в последние годы в управлении банком и проведении его инвестиционно-кредитной политики были допущены ошибки, которые вместе с вложениями в инвестпроекты с высокой степенью риска и низкой прибыльностью привели к ухудшению финансового положения банка, росту проблемных активов и сужению ликвидности. Для устранения сложившейся ситуации, восстановления финансового положения МБА и обеспечения его стабильности возникла необходимость в выводе проблемных активов банка и передаче их в управление специализированной организации.

С этой целью Министерству финансов и Центральному банку Азербайджана было поручено определить проблемные активы Международного банка и обеспечить их поэтапный вывод с баланса МБА для передачи в управление принадлежащей государству небанковской кредитной организации ЗАО Aqrarkredit.

В управление ЗАО Aqrarkredit должны перейти задолженности по активам Международного банка Азербайджана, процентные долги и залоговые обязательства банка, которые должны быть взысканы с соблюдением прав должников и в соответствии с законодательством.

В Указе главы государства отмечалось, что финансирование расходов на приобретение данных активов и управление ими будет обеспечено путем эмиссии Aqrarkredit гарантированных государством долгосрочных облигаций с низкой процентной ставкой, которые будут размещены на рынке ценных бумаг.

26 августа 2015 года была зарегистрирована единая эмиссия процентных облигаций ЗАО Aqrarkredit. Номинальная стоимость долговых бумаг определена в 1 манат, объем эмиссии – 3 млрд единиц. Облигации предназначены для закрытого размещения.

Таким образом, был обеспечен инструментарий для деятельности Aqrarkredit по управлению токсичными активами МБА.

Согласно финансовой отчетности банка, утвержденной внешним аудитором, на 30 июня 2016 года ЗАО Aqrarkredit были переданы токсичные активы Международного банка Азербайджана на сумму в 9 млрд 930 млн манатов. В банке отмечают, что первая часть программы по передаче проблемных активов банка была успешно завершена. В настоящее время обсуждается вторая часть программы по передаче ЗАО Aqrarkredit токсичных активов МБА. Как ожидается, она будет выполнена до конца первого полугодия 2017 года.

Международный банк Азербайджана был основан в январе 1992 года и является крупнейшим банком страны. Главный акционер банка - правительство Азербайджана.

Алена Салаева, Э.Т.