Теперь компания PAŞA Sığorta будет встречать своих клиентов уже в новом офисе.

Головной офис компании PAŞA Sığorta переехал в новое здание Sahil Plaza по адресу: М.Усейнов, 61 (напротив Dalğa Plaza). В головном офисе находятся все структурные подразделения, включая руководство компании, отдел обслуживания клиентов, департамент страховых претензий и юридического обеспечения.

Следует отметить, что раньше головной офис компании PAŞA Sığorta располагался по адресу: улица Л.Толстого, 170.

Процесс переезда офиса займет период c 31 января по 6 февраля. С 6 февраля отдел обслуживания клиентов, департамент страховых претензий и юридического обеспечения, находящиеся в головном офисе, будут встречать своих клиентов уже в новом офисе.

Контакты компании тоже изменились: (012) 5051222, (012) 5051221 (факс).

Отметим, что страховая компания PAŞA Sığorta действует с 2006 года. PAŞA Sığorta, входящая в группу компаний PAŞA Holding, предоставляет своим клиентам 36 видов добровольного и обязательного страхования.

Более всего заботящаяся о своем высоком реноме перед клиентами, PAŞA Sığorta за свою 10-летнюю деятельность осуществила страховые выплаты на сумму 115890100 манатов. По объемам своего капитала, страховых сборов, страховых выплат и прочих показателей компания является лидирующей и крупнейшей на страховом рынке.

На правах рекламы