Государство увеличило свою долю в ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА).

«Министерство финансов увеличило долю правительства Азербайджана в МБА с 54,96% до 76,73% посредством выпуска в декабре 2016 года дополнительной эмиссии акций на сумму в 600 млн манатов и ее размещения в январе 2017 года», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Минфина.

В пресс-релизе Минфина отмечается, что в 2017 году правительство Азербайджана продолжит реализацию всех необходимых мер в рамках исполнения Указа главы государства о мерах по оздоровлению Международного банка Азербайджана с целью подготовки к приватизации доли государства в его акционерном капитале. Указ был подписан 15 июля 2015 года.

«Данные меры включают завершение процесса выкупа и передачи ЗАО Aqrarkredit токсичных активов банка, оказание МБА капитальной поддержки в соответствии с учетом финансовой отчетности за 2016 год и пр.», - указывается в сообщении министерства.

Напомним, что 13 января 2017 года Палата по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) Азербайджана зарегистрировала проспект эмиссии акций МБА на сумму в 600 млн манатов. Эмиссия была разделена на 2 млрд 222 млн 222 тыс. 223 акции номинальной стоимостью 0,27 маната каждая.

23 января ПНФР зарегистрировала завершение процесса размещения допэмиссии акций МБА. Таким образом, уставный капитал МБА был доведен до 1 млрд 241 млн 287 тыс. 248,06 маната.

Ранее уставный капитал банка был равен 641 млн 287 тыс. 247,85 маната. Таким образом, за счет дополнительной эмиссии акций уставный капитал МБА был увеличен на 93,5%.

Кроме того, общее число акций банка достигло 4 млрд 597 млн 360 тыс. 178.

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Международный банк Азербайджана предпринял шаги по повышению уставного капитала впервые после смены руководства.

«Повышение уставного капитала - это очередной наш шаг в рамках мероприятий по санации МБА»,- сказал ранее председатель правления Международного банка Азербайджана Халид Ахадов.

По словам Х.Ахадова, будут предприняты и другие шаги, направленные на укрепление капитальной базы МБА.

15 июля 2015 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о мерах по оздоровлению Международного банка Азербайджана с целью подготовки к приватизации доли государства в его акционерном капитале.

В документе отмечалось, что в последние годы в управлении банком и проведении его инвестиционно-кредитной политики были допущены ошибки, которые вместе с вложениями в инвестпроекты с высокой степенью риска и низкой прибыльностью привели к ухудшению финансового положения банка, росту проблемных активов и сужению ликвидности. Для устранения сложившейся ситуации, восстановления финансового положения МБА и обеспечения его стабильности возникла необходимость в выводе проблемных активов банка и передаче их в управление специализированной организации.

С этой целью Министерству финансов и Центральному банку Азербайджана было поручено определить проблемные активы Международного банка и обеспечить их поэтапный вывод с баланса МБА для передачи в управление принадлежащей государству небанковской кредитной организации ЗАО Aqrarkredit.

В управление ЗАО Aqrarkredit должны перейти задолженности по активам Международного банка Азербайджана, процентные долги и залоговые обязательства банка, которые должны быть взысканы с соблюдением прав должников и в соответствии с законодательством.

В Указе главы государства отмечалось, что финансирование расходов на приобретение данных активов и управление ими будет обеспечено путем эмиссии Aqrarkredit гарантированных государством долгосрочных облигаций с низкой процентной ставкой, которые будут размещены на рынке ценных бумаг.

26 августа 2015 года была зарегистрирована единая эмиссия процентных облигаций ЗАО Aqrarkredit. Номинальная стоимость долговых бумаг определена в 1 манат, объем эмиссии – 3 млрд единиц. Облигации предназначены для закрытого размещения.

Таким образом, был обеспечен инструментарий для деятельности Aqrarkredit по управлению токсичными активами МБА.

Согласно финансовой отчетности банка, утвержденной внешним аудитором, на 30 июня 2016 года ЗАО Aqrarkredit были переданы токсичные активы Международного банка Азербайджана на сумму в 9 млрд 930 млн манатов. В банке отмечают, что первая часть программы по передаче проблемных активов банка была успешно завершена. В настоящее время обсуждается вторая часть программы по передаче ЗАО Aqrarkredit токсичных активов МБА. Как ожидается, она будет выполнена до конца первого полугодия 2017 года.

Международный банк Азербайджана был основан в январе 1992 года и является крупнейшим банком страны. Главный акционер банка - правительство Азербайджана.

Алена Салаева, Э.Т.