В 2017 году правительство Азербайджана переведет ЗАО Aqrarkredit еще 5 млрд манатов проблемных активов Международного банка Азербайджана.

Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Standard&Poor's.

«В прошлом году правительство осуществило значительную «расчистку» баланса государственного ОАО «Международный банк Азербайджана» - крупнейшего банка страны по объему активов (около 40% совокупных активов банковского сектора).

Насколько мы понимаем, в 2015 году, до начала «расчистки» баланса, объем проблемных кредитов в банке составлял почти 80%. Правительство перевело проблемные активы банка (по балансовой стоимости) в государственную небанковскую организацию Aqrarkredit, финансируемую Центральным банком Азербайджана. Объем активов, перечисленных в 2015-2016 гг., составил 10 млрд манатов, еще 5 млрд манатов планируется перевести в 2017 году (25% ВВП 2016 г.)», - указывается в отчете.

В S&P отмечают, что правительство предоставило гарантию по кредиту, выданному организации Aqrarkredit Центробанком.

«Соответственно, мы включаем эту задолженность перед Центральным банком, привлеченную для урегулирования проблемных активов, в показатели долга расширенного правительства - как и в аналогичных случаях в других странах.

Мы отмечаем риск того, что Международному банку Азербайджана потребуется дополнительная поддержка со стороны правительства, поскольку большинство активов в настоящее время номинировано в национальной валюте, а значительная часть обязательств - в иностранной валюте», - указывается в отчете.

15 июля 2015 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о мерах по оздоровлению Международного банка Азербайджана с целью подготовки к приватизации доли государства в его акционерном капитале.

В документе отмечалось, что в последние годы в управлении банком и проведении его инвестиционно-кредитной политики были допущены ошибки, которые вместе с вложениями в инвестпроекты с высокой степенью риска и низкой прибыльностью привели к ухудшению финансового положения банка, росту проблемных активов и сужению ликвидности. Для устранения сложившейся ситуации, восстановления финансового положения МБА и обеспечения его стабильности возникла необходимость в выводе проблемных активов банка и передаче их в управление специализированной организации.

С этой целью Министерству финансов и Центральному банку Азербайджана было поручено определить проблемные активы Международного банка и обеспечить их поэтапный вывод с баланса МБА для передачи в управление принадлежащей государству небанковской кредитной организации ЗАО Aqrarkredit.

В управление ЗАО Aqrarkredit должны перейти задолженности по активам Международного банка Азербайджана, процентные долги и залоговые обязательства банка, которые должны быть взысканы с соблюдением прав должников и в соответствии с законодательством.

В Указе главы государства отмечалось, что финансирование расходов на приобретение данных активов и управление ими будет обеспечено путем эмиссии Aqrarkredit гарантированных государством долгосрочных облигаций с низкой процентной ставкой, которые будут размещены на рынке ценных бумаг.

26 августа 2015 года была зарегистрирована единая эмиссия процентных облигаций ЗАО Aqrarkredit. Номинальная стоимость долговых бумаг определена в 1 манат, объем эмиссии – 3 млрд единиц. Облигации предназначены для закрытого размещения.

Таким образом, был обеспечен инструментарий для деятельности Aqrarkredit по управлению токсичными активами МБА.

Согласно финансовой отчетности банка, утвержденной внешним аудитором, на 30 июня 2016 года ЗАО Aqrarkredit были переданы токсичные активы Международного банка Азербайджана на сумму в 9 млрд 930 млн манатов. В банке отмечают, что первая часть программы по передаче проблемных активов банка была успешно завершена. В настоящее время обсуждается вторая часть программы по передаче ЗАО Aqrarkredit токсичных активов МБА. Как ожидается, она будет выполнена до конца первого полугодия 2017 года.

Международный банк Азербайджана был основан в январе 1992 года и является крупнейшим банком страны. Главный акционер банка - правительство Азербайджана.

Алена Салаева