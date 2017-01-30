27 января международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+/B». Прогноз по рейтингам остается «Негативным».

Согласно отчету агентства, позитивное влияние на рейтинги Азербайджана оказывают его высокие фискальные показатели, главным образом за счет значительных активов Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), номинированных в иностранной валюте.

«Сдерживающее влияние на рейтинги Азербайджана оказывают низкая эффективность институциональной системы, узкая и концентрированная экономическая база, а также ограниченная гибкость денежно-кредитной политики», - говорится в отчете.

По мнению экспертов S&P, в период низких и более волатильных цен на нефть экономический прогноз для экономики Азербайджана, в значительной степени зависящей от нефтегазового сектора, будет во многом определяться программой реформ правительства страны, включая меры по улучшению бизнес-среды и диверсификации экономики путем развития отраслей, не связанных с нефтегазовым сектором.

«В настоящее время мы считаем темпы и эффективность проведения структурных реформ достаточно низкими», - отмечают в агентстве.

В то же время в S&P указывают, что на протяжении второго полугодия 2016 года экономика Азербайджана продолжала корректироваться в соответствии со слабыми внешнеэкономическими условиями.

«В феврале и декабре 2015 года Центральный банк Азербайджана дважды провел девальвацию национальной валюты — маната, что значительно его ослабило. Однако даже в этом случае давление на платежный баланс остается высоким.

По нашим оценкам, дефицит счета текущих операций (СТО) составил 3% ВВП в 2016 г., что выше наших прежних прогнозов (0,5% ВВП). Мы отмечаем тенденцию снижения резервов Центрального банка Азербайджана в иностранной валюте, а также валютных активов коммерческих банков на фоне дальнейшего ослабления маната. По нашим оценкам, резервы Центробанка достигли наиболее низкого за 10 лет значения, составив $4 млрд в конце 2016 г. и сократившись с максимального значения ($15 млрд) в 2014 г.», - говорится в отчете.

Эксперты агентства отмечают, что принадлежащий государству суверенный фонд национального благосостояния - ГНФАР остается основным источником иностранной валюты для азербайджанской экономики.

«ГНФАР продолжает переводить активы в иностранной валюте в манаты, перенаправляя поступления в национальной валюте правительству, которое использовало лишь часть из них, существенно сократив расходы по сравнению с изначально запланированными бюджетными показателями.

Мы полагаем, что более низкие расходы правительства были обусловлены скорее обеспокоенностью платежным балансом, нежели дефицитом бюджета: правительство ужесточило политику в отношении расходов, чтобы ослабить усилившееся давление со стороны внешнеэкономических факторов», - указывается в документе.

В S&P также напоминают, что правительство страны приняло решение о прямом переводе средств ГНФАР Центральному банку в целях оказания ему поддержки в этом году. Максимальный размер ожидаемого трансфера составит 7,5 млрд манатов (около $4 млрд в соответствии с текущим обменным курсом).

«С нашей точки зрения, реальная сумма, по всей вероятности, будет значительно меньше максимально запланированного уровня, поскольку правительство по-прежнему будет проводить осторожную политику в том, что касается использования средств ГНФАР для монетарных целей, учитывая скорость сокращения резервов Центробанка на протяжении последнего времени. Мы также считаем, что ГНФАР останется, прежде всего, бюджетным резервом и рассматриваем данный трансфер скорее как одномоментный», - отмечают в S&P.

Прогноз агентства предполагает постепенное снижение давления на платежный баланс. Он отражает:

- корректировку обменного курса, который продолжил снижаться в начале 2017 г. (слабеющий манат приведет к сокращению импорта, что приведет к улучшению состояния СТО);

- достижение пика долларизации депозитов и снижение спроса на иностранную валюту;

- повышение цен на нефть;

- увеличение экспорта газа, начиная с 2018 г., когда, согласно запланированным срокам, должна начаться эксплуатация крупного месторождения «Шахдениз-2».

«Мы по-прежнему оцениваем внешнеэкономическую позицию Азербайджана как сильную, учитывая значительный объем активов страны, и ожидаем, что в обозримом будущем ликвидные внешние активы будут превышать внешний долг. Тем не менее при отсутствии ожидаемого улучшения платежного баланса это может оказать негативное влияние на рейтинги (в случае, если аккумулированные внешние резервы будут исчерпаны).

Мы также по-прежнему отмечаем риски, касающиеся стабильности финансовой системы страны. С нашей точки зрения, банковский сектор в целом остается слабыми и подверженным влиянию сложных экономических условий. Согласно отчетности Центробанка, уровень проблемных кредитов близок к 9% (по состоянию на ноябрь 2016 года), однако мы считаем, что эта оценка занижена и реальный уровень таких кредитов значительно выше», - говорят в S&P.

Кроме того, в агентстве указывают, что возможная дальнейшая девальвация маната может осложнить деятельность банков, учитывая значительную долю кредитов в иностранной валюте, выданных резидентам, получающим доходы в национальной валюте.

Вместе с тем в агентстве полагают, что сильная фискальная позиция по-прежнему является основным позитивным фактором, влияющим на уровень рейтингов республики.

«Правительство Азербайджана остается крупным нетто-кредитором (около 80% ВВП в конце 2016 г.), и мы полагаем, что в ближайшие несколько лет ситуация не изменится. Кроме того, мы отмечаем высокую гибкость бюджета страны, благодаря значительной доле капитальных расходов (около 40% бюджета правительства в 2014-2015 гг.), которые могут быть сокращены в короткие сроки в случае необходимости.

Мы по-прежнему отмечаем риски для фискальной позиции в случае сокращения гибкости бюджета, например, если сдерживание расходов станет сложным по политическим причинам. Мы предполагаем, что дефицит консолидированного бюджета расширенного правительства составит 4% ВВП в 2017 г., главным образом в результате перевода средств ГНФАР в Центральный банк. Вместе с тем мы ожидаем, что рост долга расширенного правительства составит более 10% ВВП, что связано преимущественно с передачей дополнительных активов из Международного банка Азербайджана в Aqrarkredit. В дальнейшем ожидается постепенный возврат к профициту бюджета, чему будут способствовать меры по сокращению расходов, ослабление национальной валюты и рост цен на нефть. Мы прогнозируем возобновление роста активов ГНФАР в долларовом выражении начиная с 2018 г., в том числе благодаря началу экспортных поставок газа с месторождения «Шахдениз-2». Мы полагаем, что помимо влияния на показатели бюджета и платежного баланса запуск проекта будет способствовать экономическому росту в целом, а также занятости населения благодаря притоку инвестиций в ближайшие несколько лет и связанному с этим увеличению экспорта», - говорится в отчете.

S&P отмечает, что экономические показатели Азербайджана были особенно слабыми в 2016 году, поскольку сокращение ВВП было более значительным, чем ожидало агентство, и составило 4%.

«На рейтинги Азербайджана по-прежнему негативно влияет ограниченная эффективность монетарной политики. По нашему мнению, повышение гибкости обменного курса помогло снизить давление на платежный баланс и сохранить резервы в иностранной валюте.

В то же время мы полагаем, что, помимо определения валютного режима и интервенций на рынке, способность Центрального банка влиять на макроэкономическую динамику страны по-прежнему существенно ограничена. Согласно нашим подсчетам, уровень долларизации депозитов в стране составляет почти 75%, что в значительной степени ограничивает возможности центрального банка влиять на монетарную политику страны. Кроме того, по нашему мнению, долговые рынки в национальной валюте по-прежнему невелики и слаборазвиты», - указывается в отчете.

В S&P пояснили, что прогноз «Негативный» отражает риски того, что в ближайшие 6-12 месяцев внешнеэкономические показатели и экономический рост Азербайджана будут слабее, чем ожидает агентство в рамках своего базового сценария. Он также отражает возможное усиление рисков для банковского сектора страны или снижение фискальной гибкости правительства, например вследствие того, что сдерживание расходов станет проблематичным по политическим причинам.

«Мы можем понизить суверенные рейтинги в случае: сохранения давления на показатели платежного баланса вопреки нашему базовому сценарию, что приведет, в частности, к дальнейшему сокращению резервов Центрального банка и (или) ГНФАР либо к усилению рисков для финансовой системы страны; более значительного ухудшения перспектив экономического роста по сравнению с нашими ожиданиями, например, в результате более значительного сокращения потребления и инвестирования либо в случае отсрочки при запуске проекта «Шахдениз-2», что приведет к снижению объемов экспорта; снижения гибкости правительства в отношении расходов бюджета.

Мы можем пересмотреть прогноз на «Стабильный» в случае снижения давления на платежный баланс, улучшения перспектив экономического роста и повышения стабильности банковского сектора страны», - говорится в отчете S&P.

Алена Салаева