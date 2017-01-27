Инвестиционная кампания AzFinans объявила о новой кампании, связанной с наиболее торгуемыми в стране ценными бумагами – долларовыми облигациями SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).

По словам заместителя директора AzFinans Интигама Сафаралиева, в рамках этой кампании в течение следующих двух недель покупатели облигаций SOCAR через AzFinans не будут платить никаких комиссий.

«Цель данной кампании заключается в обеспечении интересов клиентов, которые обратились в AzFinans для покупки облигаций SOCAR. Большинство покупателей интересует, сколько комиссионных они должны будут заплатить в случае покупки облигаций SOCAR. Инвесторы интересуются комиссионными сборами для того, чтобы сравнить прибыль по облигациям с банковским депозитом. Поэтому мы объявили о двухнедельной кампании», - сказал И.Сафаралиев.

В рамках кампании комиссионные сборы покроет сама кампания AzFinans.

Кампания продлится до 3 февраля.

По словам И.Сафаралиева, данная инициатива поможет AzFinans привлечь еще больше клиентов.

Он также отметил, что проводимая по облигациям PR-кампания дает результаты.

«Люди уже осведомлены обо всех важных аспектах, касающихся облигаций, и обращаются к нам в целях инвестирования в ценные бумаги. Причем, мы фиксируем и повторные обращения с целью инвестирования большего объема средств», - сказал замдиректора AzFinans.

6 сентября 2016 года Палата по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) Азербайджана зарегистрировала проспект эмиссии облигаций SOCAR, номинированных в долларах США. Общий объем эмиссии составляет $100 млн. Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций стоимостью $1 тыс. каждая. Срок обращения облигаций составляет 5 лет, доходность - 5% годовых. Проценты будут выплачиваться раз в 3 месяца (4 раза в год), процентные доходы не облагаются налогом.

Облигации были выставлены на продажу 20 сентября 2016 года. По данным SOCAR, спрос на облигации более чем в 2 раза превысил предложение. Так, на ценные бумаги, выпущенные на сумму в $100 млн, было принято заявок на $203 млн 604 тыс.

90% заявок на покупку облигаций было подано физическими лицами, 10% - банками и прочими юридическими лицами.

17 января 2017 года SOCAR выплатила держателям долларовых облигаций первые проценты в размере $1,25 млн. Данные средства перечислены на банковские счета держателей облигаций, которыми они могут воспользоваться по своему усмотрению.

Отметим, что ежегодные процентные выплаты по облигациям составят $5 млн. Последующие выплаты процентов состоятся 17 апреля, 17 июля и 17 октября 2017 года.

Приобрести облигации на вторичном рынке могут и иностранные инвесторы. Для того чтобы купить облигации компании, следует обратиться в центры ASAN Xidmət №№1 и 5, на «горячую линию» *1999 или же на сайт socaristiqraz.az.

Маркет-мейкером облигаций на вторичном рынке выступает инвестиционная компания PSG Kapital - андеррайтер первичного размещения облигаций SOCAR.

Ликвидность по облигациям составляет один день, т.е. любой желающий может продать облигации и в тот же день получить как номинал, так и начисленные проценты.

Напомним, что SOCAR разместила облигации на внутреннем рынке впервые. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения. Средства, привлеченные от размещения облигаций, SOCAR планирует направить на погашение части внешних обязательств.

На зарубежных рынках компания разместила три выпуска евробондов - в феврале 2012 года на сумму $500 млн сроком на 5 лет, в марте 2013 года на сумму $1 млрд сроком на 10 лет, а в марте 2015 года – на $750 млн сроком на 15 лет.

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Алена Салаева, Э.Т.