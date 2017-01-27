Палата по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) Азербайджана аннулировала лицензии 42 физических лиц, предоставляющих услуги в качестве страховых агентов.

Как говорится в сообщении Палаты, лицензии отозваны в связи с несоблюдением страховыми агентами статьи 93.2-3 Закона АР «О страховой деятельности», в частности, данные лица не представляли в ПНФР квартальную отчетность.

«23 сентября 2016 года Совет директоров ПНФР принял решение о приостановке действия лицензий данных агентов сроком на 3 месяца. Всем им были разосланы соответствующие уведомления, о чем они были своевременно проинформированы. Тем не менее предписания ПНФР не были выполнены», - отмечается в пресс-релизе.

Алена Салаева, Э.Т.