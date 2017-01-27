27 января Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион.
Как говорится в сообщении ЦБА, аукцион прошел с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).
Средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США сформировался на уровне 1,9165 AZN/USD.
Напомним, что согласно новому механизму, официальный курс маната по отношению к доллару США на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса AZN/USD, полученного по результатам сделок, заключенных с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах.
С 12 января 2016 года аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты на конкурентных условиях. Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.
Алена Салаева