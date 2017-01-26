USD1.9068
EUR2.0511
RUB0.0321
Brent55.54
WTI53.18
Золото1 198.69
S&P 500 Index2 298.37
Nikkei 22519 351.24
Деньги
Bu xəbər
azərbaycanca

Кампания от Unibank Mobile продолжается 26.01.2017 17:20

На сегодняшний день необходимости приходить в банк за получением той или иной услуги нет.

Большинством услуг можно воспользоваться, используя мобильный телефон, предварительно загрузив  приложение Unibank Mobile. Использовать приложение не только удобно, но еще и выгодно, так как многие услуги предоставляются абсолютно бесплатно. К примеру, в рамках кампании от Unibank переводы между картами (за исключением использования кредитной линии) абсолютно бесплатны:

При переводе денег с карты на карту - комиссия 0%.

При переводе денег с карты на счет - комиссия 0%.

При переводе с кредитной карты комиссия взимается только за обналичивание.

При переводе денег со счета на счет - комиссия 0%.

При переводе денег со счета на карту - комиссия 0,5%.

При оплате коммунальных расходов - комиссия 0%.

При оплате кредита - комиссия 0%.

При пополнении «накопительного депозита» - комиссия 0%.

Данное приложение предоставляет следующие преимущества пользователям:

• Возможность следить за своими счетами в режиме онлайн.

• Доступ к любой информации, любой перевод денег с карты на карту, блокировку или разблокировку карты – и все это возможно одним кликом.

• Оплату любой услуги - кредит, коммунальные услуги или плата за Интернет. Для этого необходимо ввести свои ежемесячные оплаты в систему и можно оплачивать их автоматически.

• Возможность удобно перевести деньги любому другу из списка контактов.

• Возможность получить любую интересующую информацию по депозитам. Приложение Unibank Mobile предоставляет также возможность для открытия депозитного счета, текущего счета и даже для оформления кредита под депозит.

• Спокойно переводить деньги с одного счета на другой и оплачивать кредиты. И все эти операции можно совершать не отрываясь от своих дел.

С помощью Unibank Mobile также можно найти адреса любого филиала, любого терминала оплаты или банкомата, раньше всех узнавать курсы валют, обо всех  новшествах и кампаниях банка. Мобильный банк Unibank Mobile работает на платформах İOS и Android.

Осуществите свою мечту всего одним кликом. Загрузите на свой смартфон Unibank Mobile -  мобильный банк от Unibank (http://onelink.to/ffdbwf)

Мечту можно осуществить только одним кликом - загрузить на свой смартфон Unibank Mobile -  мобильный банк от Unibank (http://onelink.to/ffdbwf)

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и  Твиттер (https://twitter.com/unibank)

Unibank Mobile – легко, быстро, безопасно!

Unibank - банк для всех и каждого!

165количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Арабский бизнесмен предложил Бураку Озчивиту и Фахрие Эвджен 2.000.000 долларов за медовый месяц в Дубае – ФОТОУволен и второй инспектор - «герой» видео, где водителя доводят до слез – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОЗадержанные лондонской полицией бортпроводники AZAL отпущены – ОБНОВЛЕНОУправление полиции: «Даянат Рзаев оставил предсмертную записку, в которой просил…» – ФОТОБакинский железнодорожный вокзал готовится к открытию после реконструкции – ФОТОСамые опасные преступники: кто этот единственный азербайджанец – узник тюрьмы в Гуантанамо? - ФОТОДочь Майкла Джексона рассказала про смерть отца, изнасилование и попытки суицида – ФОТОВ Баку бывший майор полиции бросился с 8-го этажа – ВИДЕОПсихотерапевт Даянет Рзаев покончил с собойВынесен приговор Талеху Багирову и Фуаду Гахраманлы

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 января17:48 Суд Греции отказался экстрадировать путчистов в Турцию17:40 Дорожная полиция прокомментировала скандальные обвинения оштрафованного водителя17:32 Бинали Йылдырым: Бессмысленная война в Сирии должна быть прекращена17:24 Поставщик рыбы требует от покупателя одного из супермаркетов Баку 100 тысяч манатов за критику – ФОТО17:20 Кампания от Unibank Mobile продолжается17:16 Сын Иванки Трамп ползает по Белому дому – ВИДЕО17:11 Календарь матчей U-2117:08 В Баку проведена спецоперация: задержаны мужчины, шантажировавшие женщин порочащими их данными17:05 Увеличивается число ученых, вставших на защиту подвергшегося преследованиям армян историка Шухрата Саламова16:55 Роман Григорчук: «Второе место для «Габалы» будет хорошо. Но чемпионство - это чемпионство»16:47 «Вместо Нуланд»: чего ждать от назначения помощником госсекретаря бывшего посла США в Армении?16:45 Зарубежные историки осветят тему депортации и геноцида мусульман со стороны армянских националистов16:41 Наблюдательный совет «Нефтчи» собирается16:38 Парламент Дании принял резолюцию о т.н. «геноциде армян»16:35 Главный тренер «Аданаспора»: «Все знают Рейналдо»