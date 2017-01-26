На сегодняшний день необходимости приходить в банк за получением той или иной услуги нет.

Большинством услуг можно воспользоваться, используя мобильный телефон, предварительно загрузив приложение Unibank Mobile. Использовать приложение не только удобно, но еще и выгодно, так как многие услуги предоставляются абсолютно бесплатно. К примеру, в рамках кампании от Unibank переводы между картами (за исключением использования кредитной линии) абсолютно бесплатны:

При переводе денег с карты на карту - комиссия 0%.

При переводе денег с карты на счет - комиссия 0%.

При переводе с кредитной карты комиссия взимается только за обналичивание.

При переводе денег со счета на счет - комиссия 0%.

При переводе денег со счета на карту - комиссия 0,5%.

При оплате коммунальных расходов - комиссия 0%.

При оплате кредита - комиссия 0%.

При пополнении «накопительного депозита» - комиссия 0%.

Данное приложение предоставляет следующие преимущества пользователям:

• Возможность следить за своими счетами в режиме онлайн.

• Доступ к любой информации, любой перевод денег с карты на карту, блокировку или разблокировку карты – и все это возможно одним кликом.

• Оплату любой услуги - кредит, коммунальные услуги или плата за Интернет. Для этого необходимо ввести свои ежемесячные оплаты в систему и можно оплачивать их автоматически.

• Возможность удобно перевести деньги любому другу из списка контактов.

• Возможность получить любую интересующую информацию по депозитам. Приложение Unibank Mobile предоставляет также возможность для открытия депозитного счета, текущего счета и даже для оформления кредита под депозит.

• Спокойно переводить деньги с одного счета на другой и оплачивать кредиты. И все эти операции можно совершать не отрываясь от своих дел.

С помощью Unibank Mobile также можно найти адреса любого филиала, любого терминала оплаты или банкомата, раньше всех узнавать курсы валют, обо всех новшествах и кампаниях банка. Мобильный банк Unibank Mobile работает на платформах İOS и Android.

Осуществите свою мечту всего одним кликом. Загрузите на свой смартфон Unibank Mobile - мобильный банк от Unibank (http://onelink.to/ffdbwf)

Мечту можно осуществить только одним кликом - загрузить на свой смартфон Unibank Mobile - мобильный банк от Unibank (http://onelink.to/ffdbwf)

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и Твиттер (https://twitter.com/unibank)

Unibank Mobile – легко, быстро, безопасно!

Unibank - банк для всех и каждого!