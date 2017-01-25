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Деньги

Начинается размещение 10-й эмиссии облигаций Азербайджанского ипотечного фонда 25.01.2017 10:24

27 января состоится первый аукцион по размещению очередной, 10-й, эмиссии облигаций Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ).

Как говорится в сообщении фонда, на аукцион выставляются ипотечные облигации на сумму в 10 млн манатов. Продажа ценных бумаг осуществляется по их номинальной стоимости.

Размещение будет проводиться методом открытой подписки на Бакинской фондовой бирже (БФБ).

Напомним, что это уже 10-я эмиссия облигаций Азербайджанского ипотечного фонда, которая была зарегистрирована Палатой по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) Азербайджана 21 ноября 2016 года. Общий объем эмиссии составляет 50 млн манатов. В частности, регистрацию прошли 50 тыс. процентных бездокументарных обеспеченных облигаций АИФ номинальной стоимостью 1 тыс. манатов каждая.

Срок обращения облигаций – 3600 дней, доходность – 3% годовых.

Первый проспект эмиссии облигаций АИФ был зарегистрирован 29 мая 2009 года в объеме 55 млн манатов. В рамках второй эмиссии фондом было выпущено облигаций на 75 млн манатов, третьей – на 60 млн манатов, четвертой – на 20 млн манатов, пятой – на 30 млн манатов, шестой – на 40 млн манатов, седьмой – на 20 млн манатов, восьмой – на 40 млн манатов, девятой – на 50 млн манатов.

Таким образом, в 2009-2016 гг. фонд разместил облигации на 390 млн манатов. Данные средства привлекаются АИФ для финансирования коммерческой ипотеки. 

17 января 2017 года Палата по надзору за финрынками зарегистрировала 11-ю эмиссию облигаций АИФ на 10 млн манатов.

Азербайджанский ипотечный фонд был создан в декабре 2005 года и в марте 2006-го приступил к ипотечному кредитованию.

Ипотечный кредит по стандартам АИФ должен выдаваться в национальной валюте - азербайджанских манатах (AZN) - гражданам Азербайджана сроком от 3 до 25 лет. Сумма кредита не должна превышать 50 тыс. манатов, годовая процентная ставка - 8%.

Также сумма кредита не должна быть более 85% рыночной стоимости недвижимости, обеспеченной ипотекой, в день выдачи кредита. Ежемесячные выплаты по ипотечному кредиту не должны быть более 70% ежемесячного совокупного дохода заемщика.

Жизнь и трудоспособность заемщика, как и недвижимость, обеспеченная ипотекой, должны быть застрахованы на основании рыночных цен, но не менее объема кредита. Возраст заемщика на крайний срок выплаты кредита не должен превышать указанный в законодательстве пенсионный возраст.

Недвижимость, обеспеченная ипотекой, должна оцениваться независимым оценщиком.

Основной долг и начисленные проценты по кредиту должны выплачиваться ежемесячно, равными частями (аннуитет).

На сегодняшний день из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 50 тыс. манатов, ставка – не выше 4% годовых.

Все сведения о предоставлении кредитов размещены на официальном сайте АИФ. Дополнительная информация по телефонам: (+994 12) 441-19-87, 441-47-16, 441-28-24 (внутренние номера – 123 и 129).

Алена Салаева, Э.Т.

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