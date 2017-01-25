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Деньги

Минфин об исполнении госбюджета Азербайджана в 2016 году 25.01.2017 17:24

В 2016 году доходы государственного бюджета Азербайджана составили 17 млрд 501,2 млн манатов, расходы – 17 млрд 742,4 млн манатов.

«Дефицит госбюджета был равен  242,1 млн манатов, или 0,4% ВВП», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Министерства финансов Азербайджана.

Прогноз по доходам перевыполнен на 4%. Так, поступления превысили прогноз (16 млрд 822 млн манатов) на 679,2 млн манатов.

Основу бюджетных доходов составили перечисления Государственного нефтяного фонда Азербайджана - 7 млрд 615 млн манатов, что на 515 млн манатов, или на 6,3% ниже показателя за 2015 год.

За отчетный период по линии Министерства налогов в госбюджет поступило 7 млрд 015,2 млн манатов, что означает выполнение прогноза на 100,1%. Из этих средств 5 млрд 408,2 млн манатов, или 77,1% приходится на долю ненефтяного сектора.

Налоговые поступления от ненефтяного сектора увеличились в 2016 году на 379,8 млн манатов, или на 7,6%

Перечисления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана составили 2 млрд 291,6 млн манатов, что на 699,7 млн манатов, или на 44% превышает объем перечислений за 2015 год. Прогноз по выплатам ГТК в госбюджет был выполнен на 126,6%.

В четвертом квартале 2016 года доходы госбюджета составили 7 млрд 398,1 млн манатов.

В 2016 году прогноз по расходам исполнен на 95,9%.

11 млрд 693 млн манатов, или 65,9% расходов пришлось на текущие, 4 млрд 283,9 млн манатов, или 24,1% – на капитальные расходы, 1 млрд 765,5 млн манатов, или 10% – на расходы, связанные с обслуживанием госдолга и обязательств.

На финансирование социально направленных мероприятий было направлено 35,2% всех бюджетных расходов – 6 млрд 237,4 млн манатов. Это на 571,5 млн манатов, или на 10,1% превысило показатель за 2015 год.

В четвертом квартале 2016 года расходы госбюджета составили 7 млрд 120,2 млн манатов.

Доходы сводного бюджета составили в 2016 году 21 млрд 581,6 млн манатов,  расходы – 21 млрд 406 млн манатов.

Напомним, что в 2016 году доходы госбюджета Азербайджана прогнозировались на уровне 16 млрд 822 млн манатов, расходы – 18 млрд 495 млн манатов, дефицит - 1 млрд 673 млн манатов, или 2,9% ВВП.

Алена Салаева

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