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Агентство A.M. Best Global подтвердило кредитные рейтинги PAŞA Sığorta 25.01.2017 16:06

Агентство A.M. Best Global оценило рейтинг финансовой стабильности компании PAŞA Sığorta как «В+», а рейтинг долгосрочного кредита – «bbb-».

Рейтинги показывают, что PAŞA Sığorta обладает высокими операционными показателями, сильной базой капитала.

Агентство также объявило о сильном бизнес-профиле компании, учитывая то, что она является самой крупной компанией по сбору страховых премий в стране. За последние 5 лет андеррайтинг-портфель значительно увеличился (в среднем 26% роста за 2011-2015 гг.). Компания также имеет сильную клиентскую базу.

A.M. Best Global – одна из самых известных компаний в мире по определению рейтингов в страховом рынке. Следует отметить, что компания PAŞA Sığorta является единственной страховой компанией в Азербайджане, получившей рейтинг от данного агентства.

Напомним, что страховая компания PAŞA Sığorta, оказывающая услуги своим клиентам по 36 видам добровольного и обязательного страхования, действует на рынке с 2006 года и входит в группу компаний PAŞA Holding. По объемам своего капитала, страховых сборов, страховых выплат и прочим показателям компания является лидирующей и крупнейшей на страховом рынке.

За свою 10-летнюю деятельность PAŞA Sığorta своим профессиональным подходом к работе завоевала хорошее реноме и осуществила страховые выплаты примерно на сумму 115890100 манатов.

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