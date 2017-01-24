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Деньги

Госкомстат: Дефицит госбюджета Азербайджана в 2016 году составил 0,4% ВВП 24.01.2017 12:25

В 2016 году доходы государственного бюджета Азербайджана составили 17 млрд 501,2 млн манатов, расходы – 17 млрд 742,4 млн манатов.

Об этом говорится в отчете, размещенном на официальном сайте Госкомитета Азербайджана по статистике со ссылкой на оперативную информацию Министерства финансов АР.

Дефицит госбюджета в 2016 года составил 241,2 млн манатов, или 0,4% от ВВП.

Напомним, что в 2016 году доходы госбюджета Азербайджана прогнозировались на уровне 16 млрд 822 млн манатов, расходы – 18 млрд 495 млн манатов, дефицит - 1 млрд 673 млн манатов, или 2,9% ВВП.

Таким образом, в 2016 году прогноз по доходам был выполнен на 104%, по расходам – на 95,9%.

Алена Салаева, Э.Т.

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