«ИКБ «Никойл» не выполняет взятых на себя обязательств перед компанией Norm».

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении компании Norm.

В заявлении подчеркивается, что, в соответствии с договором между компаниями Norm MMC и İlqar 7.T о поставке цемента, банк «Никойл» предоставил банковскую гарантию в размере 560,000 манатов в качестве гарантии исполнения обязательств компании İlqar 7.T до 30 апреля 2016 года.

В заявлении также отмечается, что, согласно данному договору, долг компании İlqar-7.T составил 559.797,62 AZN.

«Несмотря на неоднократные обращения и требования о выплате долга, компания Norm MMC до сегодняшнего дня не добилась никаких положительных результатов. В данный момент общая сумма долга и процентов штрафа составляет 560.594,46 AZN», - говорится в заявлении Norm, поступившем в 1news.az.

В нем также подчеркивается, что после этого компания Norm MMC была вынуждена обратиться к ИКБ «Никойл» за выполнением обязательств по банковской гарантии.

«В соответствии с условиями письма банковской гарантии банк «Никойл» должен был безоговорочно выполнить все условия, упомянутые в письме. Но, к сожалению, банк-гарант в безосновательном порядке отказался выплатить сумму, указанную в письме с требованием и не выполнил условий данной банковской гарантии», - отмечается в заявлении.

В связи со сложившейся ситуацией компания Norm MMC обратилась в Национальный банк и в Палату по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики.

Как отмечается в заявлении, со дня своего основания компания Norm MMC придерживается политики налаживания прозрачного сотрудничества с бизнес-партнерами, основанного на принципах взаимной ответственности. Для сохранения созданных бизнес-отношений со стороны Norm MMC в адрес ИКБ «Никойл» был направлен ряд обращений и предложений в связи с поиском путей соблюдения условий банковской гарантии.

«Однако банк «Никойл» отказывается выполнять свои обязательства по условиям письма банковской гарантии. В результате чего судебный процесс по неуплате долга между Norm MMC и Банком «Никойл» в данный момент продолжается.

Компания Norm MMC надеется на справедливое решение cуда и верит, что ИКБ «Никойл» выполнит свои обязательства в ближайшем будущем», - говорится в заявлении компании Norm MMC.