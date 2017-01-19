Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) огласил общую сумму компенсаций, выданных вкладчикам 10 ликвидированных банков.

Как говорится в сообщении ADIF, по состоянию на 18 января клиенты Parabank, Zaminbank, Kredobank и Dekabank получили компенсации по застрахованным вкладам на сумму в 126 млн 338 тыс. манатов.

Так, вкладчикам Parabank выплачено компенсаций на 42 млн 981 тыс. манатов, или 98,2% от общей суммы компенсаций в данном банке, Zaminbank – на 52 млн 501 тыс. манатов (72,2% соответственно), Kredobank - в размере 27 млн 770 тыс. манатов (99,5%), Dekabank – 3 млн 086 тыс. манатов (96,6%).

Вкладчики Atrabank и Qafqaz İnkişaf Bankı («Кавказский банк развития») получили компенсации на сумму свыше 16 млн 245 тыс. манатов. В частности, клиентам Atrabank выдано 14 млн 271 тыс. манатов (98,1% от общей суммы компенсаций), Qafqaz İnkişaf Bankı – 1 млн 974 тыс. манатов (94,4% соответственно).

Выплата компенсаций по вкладам еще в трех банках - Bank of Azerbaijan, Gəncəbank и Texnikabank - превысила по состоянию на 18 января 145 млн 488 тыс. манатов. Так, 24 млн 148 тыс. манатов (97% компенсаций) выплачено клиентам Bank of Azerbaijan, 976 тыс. манатов (94%) - Gəncəbank и 120 млн 364 тыс. манатов (98,1%) – Texnikabank.

Вкладчикам Bank Standard выдано компенсаций на 434 млн 092 тыс. манатов, что составляет 98,4% от общей суммы компенсаций по застрахованным вкладам в данном банке.

В целом вкладчикам 10 ликвидированных банков выплачено компенсаций на сумму более 722 млн 163 тыс. манатов.

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) был создан 13 августа 2007 года. В настоящее время членами ADIF являются 32 банка страны.

Всю необходимую информацию вкладчики могут получить в ADIF по адресу: Баку, пр. Бюльбюля, 40, на официальном сайте фонда, а также позвонив на «горячую линию» ADIF 941 или по телефонам: (+99412) 596-65-91/92.

Алена Салаева, Э.Т.