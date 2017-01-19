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Деньги

Центробанк: Адаптация к режиму плавающего курса маната проходит спокойнее, чем ожидалось 19.01.2017 15:07

Переход на плавающий режим начался в Азербайджане без резких колебаний.

Об этом АПА сообщил заместитель председателя правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Афтандил Бабаев.

По его словам, в России и Казахстане, перешедших на полностью либеральный курсовой режим, [в первые дни после перехода на плавающий курс] курсовая разница составила 3% и выше 27% соответственно.

«В Азербайджане же разница была равна 3,4%.

Адаптация к режиму плавающего курса проходит спокойнее, чем мы ожидали. В целом я оптимистичен в отношении [валютного] рынка и динамики курса [маната по отношению к другим валютам]», - сказал А.Бабаев.

Он отметил, с 12 января текущего года валютные аукционы проводятся в новом формате, и курс AZN/USD устанавливается самими участниками рынка.

«Таким образом, курс формируется на абсолютно либеральной основе. Cредневзвешенный курс маната устанавливается как по результатам аукциона, так и по итогам сделок, прошедших в тот же день на межбанковском валютном рынке. Курс, формируемый сегодня, не подвергается каким-либо коррекциям», - добавил зампред ЦБА.

Напомним, что на состоявшейся 11 января встрече председателя правления ЦБА Эльмана Рустамова с руководством банков была анонсирована отмена Центробанком 4% маржи, которая используется при установлении банками обменного курса валюты. Данные меры осуществляются ЦБА в рамках перехода на режим плавающего курса маната.

В какие именно сроки будет отменена 4% маржа и осуществлен переход на режим плавающего курса нацвалюты, объявлено не было.

Тем не менее, судя по информации, предоставленной 1news.az источником на финансовом рынке, ЦБА ликвидировал 4% маржу с 12 января. Действовала она с начала текущего года.  

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12 января Центробанк провел валютный аукцион в новом формате, по результатам которого и был определен официальный курс маната по отношению к доллару США. Аукцион с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) был проведен в форме односторонней продажи валюты на конкурентных условиях. Заявки на аукционе были обеспечены от верхней цены к нижней. Средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США сформировался на уровне 1,7867 AZN/USD.

11 января курс маната к доллару был установлен на уровне 1,7742 AZN/USD. Таким образом, за день манат по отношению к доллару США подешевел на 0,7%.   

Алена Салаева, Э.Т.

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