Министерство налогов Азербайджана списало проценты, начисленные за несвоевременное погашение налогов на 1 января 2017 года, а также финансовые санкции, примененные в отношении ряда госструктур.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минналогов.

12 января 2016 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об имплементации Закона «О регулировании налоговых задолженностей налогоплательщиков на 1 января 2017 года». Согласно законопроекту, проценты, начисленные налогоплательщикам за несвоевременное погашение налоговых задолженностей на 1 января 2017 года, будут списаны полностью. Также планируется поэтапное списание финансовых санкций.

Данный документ подготовлен по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и преследует целью стимулирование развития в стране предпринимательства, формирование благоприятного бизнес-климата и оптимизацию налогового бремени.

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В частности, у Операционного комитета Игр исламской солидарности (AİSGOC) списаны задолженности на 22 млн 676 тыс. 116,1 маната, у Государственного комитета Азербайджана по вопросам имущества (ГКВИ) – на 14 млн 145 тыс. 408,7 манатов, у ОАО «Азерсу» (национальный оператор водоснабжения) – на 13 млн 692 тыс. 457,91 тыс. манатов, у ООО «Объединенный водоканал» ОАО «Азерсу» - на 6 млн 426 тыс. 555,01 маната, у Научно-исследовательского и проектного института «Водоканал» ОАО «Азерсу» - на 939 тыс. 866,69 маната, у Дома отдыха Muğan Объединенного профсоюза АООТ Azərsutikinti – на 2 тыс. 299,34 маната, у предприятия Sutikinti ОАО «Азерсу» - на 103,81 маната, у Министерства молодежи и спорта Азербайджана – на 4 млн 175 тыс. 386,41 маната, у ООО «Имишлинская региональная электросеть» - на 2 млн 726 тыс. 348,27 маната, у ОАО Azercosmos (спутниковый оператор Азербайджана) – на 864 тыс. 727,02 маната, у ООО «Управление безопасности и охраны» Министерства оборонной промышленности Азербайджана – на 776 тыс. 704,71 маната, у Гянджинского машиностроительного завода Производственного объединения «Шарг» Министерства оборонной промышленности Азербайджана – на 634 тыс. 397,99 маната, у Объединения жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Бинагадинского района Департамента ЖКХ г. Баку – на 397 тыс. 746,28 маната, у Азербайджанского международного университета (ныне не функционирует) – на 353 тыс. 309,99 маната, у Гянджинского авторемонтного завода Производственного объединения «Спецтехника» Министерства обороны Азербайджана – на 16 тыс. 750,4 маната, у Национальной академии авиации ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) – на 14 тыс. 475,09 маната, у Шушинского автотранспортного предприятия Департамента Avtonəqliyyatservis Министерства транспорта Азербайджана – на 3 тыс. 548,96 маната, у Зангиланского автотранспортного предприятия Департамента Avtonəqliyyatservis Министерства транспорта Азербайджана – на 1 тыс. 334,81 маната и пр.

С полным списком юридических лиц-должников, попавших под налоговую амнистию, можно ознакомиться по ссылке.

Согласно Налоговому кодексу АР, налоговые задолженности включают установленные законом налоги, начисленные проценты и примененные финансовые санкции.

Новый закон регулирует только начисленные проценты и финансовые санкции, имеющиеся на 1 января 2017 года. То есть, списание с налогоплательщиков основных сумм налоговых задолженностей не предусмотрено.

Списание задолженностей по начисленным процентам и финансовым санкциям будет осуществляться единовременно и поэтапно.

Так, будут списаны проценты, начисленные за неуплату в срок налогов, а также финансовые санкции, примененные за нарушение правил ведения наличных расчетов по состоянию на 1 января 2017 года.

Списание задолженностей по другим финансовым санкциям будет осуществляться поэтапно и на определенных условиях. Так, должникам, погасившим в течение января 2017 года 30% задолженностей, в январе-феврале - 50%, а в январе-марте - 70%, на остаток задолженности применят амнистию.

Законопроект в целом охватит порядка 70 тыс. налогоплательщиков, в том числе 1 тыс. 037 в государственном секторе. В частности, под налоговую амнистию попадают 18 тыс. 932 юридических и 50 тыс. 163 физических лица.

По данным Минналогов, в рамках применения закона будут списаны налоговые задолженности налогоплательщиков на сумму в 624 млн манатов.

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Алена Салаева, Э.Т.