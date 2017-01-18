Банк Республика объявляет о повышении ставок по манатным вкладам физических и юридических лиц.

Теперь максимальная годовая ставка вкладов физических лиц в национальной валюте при изъятии доходных процентов через 6 или 12 месяцев увеличилась до 15%.

Для накопительного вклада ставки повысились следующим образом: на 3 месяца ставка составила 10%, на 6 месяцев - 12%, а на 12 месяцев - 14% годовых.

Одним из главных преимуществ накопительного вклада является возможность увеличения суммы онлайн. Данную операцию легко и удобно можно провести при помощи приложения «Мобильное отделение» и услуги «Интернет-отделение банка», а также через терминалы Million и eManat.

Депозит можно открыть в любом из филиалов или отделений Банка Республика, новые ставки действуют во всех регионах присутствия банка.

Банк Республика является членом Фонда страхования депозитов АР, и все вклады в банк автоматически страхуются в рамках условий фонда.

Отметим, что максимальная процентная ставка, по которой фонд страхует вклады, составляет 15% годовых, независимо от суммы.

Для получения подробной информации по депозитам необходимо перейти по ссылке: для физических и юридических лиц.