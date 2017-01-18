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Центробанк определил на валютном аукционе средневзвешенный курс маната к доллару 18.01.2017 13:24

18 января Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион.

Как говорится в сообщении ЦБА, аукцион прошел с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).

«Средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США сформировался на уровне 1,8285 AZN/USD», - отмечается в сообщении.

Напомним, что согласно новому механизму, официальный курс маната по отношению к доллару США на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса AZN/USD, полученного по результатам сделок, заключенных с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах.

С 12 января 2016 года аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты на конкурентных условиях. Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.

Алена Салаева, Э.Т.

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