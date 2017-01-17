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Деньги

В Азербайджане под налоговую амнистию попали 8 банков 17.01.2017 17:46

Министерство налогов Азербайджана списало проценты, начисленные налогоплательщикам за несвоевременное погашение налогов на 1 января 2017 года, а также финансовые санкции, примененные в отношении 8 банков.

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минналогов, общая сумма налоговых задолженностей и финсанкций данных банков составила 712 тыс. 772,61 маната.

12 января 2016 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об имплементации Закона «О регулировании налоговых задолженностей налогоплательщиков на 1 января 2017 года». Согласно законопроекту, проценты, начисленные налогоплательщикам за несвоевременное погашение налоговых задолженностей на 1 января 2017 года, будут списаны полностью. Также планируется поэтапное списание финансовых санкций.

Данный документ подготовлен по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и преследует целью стимулирование развития в стране предпринимательства, формирование благоприятного бизнес-климата и оптимизацию налогового бремени.

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В частности, у Texnikabank списаны задолженности на сумму в 522 тыс. 291,75 маната, у BirlikBank – на 91 тыс. 224,29 маната, у DebutBank – на 27 тыс. 283,25 маната, у Bank Standard – на 16 тыс. 573,99 маната, у United Credit Bank – на 8 тыс. 116,87 маната, у AtraBank – на 851,95 маната, у Eurobank – на 28,79 маната. 

Отметим, что лицензии данных банков ликвидированы.

Кроме того, списаны задолженности AtaBank на 46 тыс. 401,72 маната, а также некоторых небанковских кредитных организаций (НБКО).

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

По данным Минналогов, применение Закона «О регулировании налоговых задолженностей» будет способствовать списанию задолженностей по начисленным процентам за несвоевременную выплату налогов и финансовых санкций, примененных к банковскому сектору, на общую сумму в 8 млн манатов. Так, на 1 декабря 2016 года общая сумма задолженностей по начисленным процентам, а также финансовым санкциям в отношении банков составила 7 млн манатов. 2,2 млн манатов – это проценты, начисленные за несвоевременную выплату налогов, 4,8 млн манатов - финансовые санкции. По состоянию на 1 января 2017 года общая сумма данных обязательств достигла 8 млн манатов.

Согласно Налоговому кодексу АР, налоговые задолженности включают установленные законом налоги, начисленные проценты и примененные финансовые санкции.

Новый закон регулирует только начисленные проценты и финансовые санкции, имеющиеся на 1 января 2017 года. То есть, списание с налогоплательщиков основных сумм налоговых задолженностей не предусмотрено.

Списание задолженностей по начисленным процентам и финансовым санкциям будет осуществляться единовременно и поэтапно.      

Так, будут списаны проценты, начисленные за неуплату в срок налогов, а также финансовые санкции, примененные за нарушение правил ведения наличных расчетов по состоянию на 1 января 2017 года. 

Списание задолженностей по другим финансовым санкциям будет осуществляться поэтапно и на определенных условиях. Так, должникам, погасившим в течение января 2017 года 30% задолженностей, в январе-феврале - 50%, а в январе-марте - 70%, на остаток задолженности применят амнистию.

Законопроект в целом охватит порядка 70 тыс. налогоплательщиков, в том числе 1 тыс. 037 в государственном секторе.

Ожидается, что в рамках применения закона будут списаны налоговые задолженности налогоплательщиков на сумму в 624 млн манатов.

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Алена Салаева, Э.Т.

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