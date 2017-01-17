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Деньги

Международный банк Азербайджана увеличивает уставный капитал на 93,5% 17.01.2017 16:28

Международный банк Азербайджана (МБА) предпринимает шаги в направлении повышения уставного капитала впервые после смены руководства.

«13 января Палата по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) Азербайджана зарегистрировала проспект эмиссии акций МБА на сумму в 600 млн манатов. Эмиссия разделена на 2 млрд 222 млн 222 тыс. 223 акции номинальной стоимостью 0,27 маната каждая», - говорится в сообщении ПНФР.

Отметим, что в настоящее время уставный капитал банка составляет 641 млн 287 тыс. 247,85 маната. Таким образом, за счет дополнительной эмиссии акций уставный капитал МБА увеличится на 93,5% - до 1 млрд 241 млн 287 тыс. 247,85 маната.

«Повышение уставного капитала - это очередной наш шаг в рамках мероприятий по санации МБА», - сказал председатель правления Международного банка Азербайджана Халид Ахадов.

По словам Х.Ахадова, которые приводятся в сообщении на официальном сайте банка, будут предприняты и другие шаги, направленные на укрепление капитальной базы МБА.

Напомним, что Халид Ахадов был назначен на пост председателя правления Международного банка Азербайджана в текущем месяце. С декабря 2016 года он занимал должность исполняющего обязанности председателя правления МБА.

Предыдущий глава банка Эльмар Мамедов был освобожден от занимаемой должности в первой декаде декабря 2016 года.

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15 июля 2015 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о мерах по оздоровлению Международного банка Азербайджана с целью подготовки к приватизации доли государства в его акционерном капитале. В документе отмечается, что в последние годы в управлении банком и проведении его инвестиционно-кредитной политики были допущены ошибки, которые вместе с вложениями в инвестпроекты с высокой степенью риска и низкой прибыльностью привели к ухудшению финансового положения банка, росту проблемных активов и сужению ликвидности. Для устранения сложившейся ситуации, восстановления финансового положения МБА и обеспечения его стабильности возникла необходимость в выводе проблемных активов банка и передаче их в управление специализированной организации.

С этой целью Министерству финансов и Центральному банку Азербайджана было поручено определить проблемные активы Международного банка и обеспечить их поэтапный вывод с баланса МБА для передачи в управление принадлежащей государству небанковской кредитной организации ЗАО Aqrarkredit.

В управление ЗАО Aqrarkredit должны перейти задолженности по активам Международного банка Азербайджана, процентные долги и залоговые обязательства банка, которые должны быть взысканы с соблюдением прав должников и в соответствии с законодательством.

В Указе главы государства отмечается, что финансирование расходов на приобретение данных активов и управление ими будет обеспечено путем эмиссии Aqrarkredit гарантированных государством долгосрочных облигаций с низкой процентной ставкой, которые будут размещены на рынке ценных бумаг.

26 августа 2015 года была зарегистрирована единая эмиссия процентных  облигаций ЗАО Aqrarkredit. Номинальная стоимость долговых бумаг определена в 1 манат, объем эмиссии – 3 млрд единиц. Облигации предназначены для закрытого размещения.

Таким образом, был обеспечен инструментарий для деятельности Aqrarkredit по управлению токсичными активами МБА.

Согласно финансовой отчетности банка, утвержденной внешним аудитором, на 30 июня 2016 года ЗАО Aqrarkredit были переданы токсичные активы Международного банка Азербайджана на сумму в 9 млрд 930 млн манатов. В банке отмечают, что первая часть программы по передаче проблемных активов банка была успешно завершена. В настоящее время обсуждается вторая часть программы по передаче ЗАО Aqrarkredit токсичных активов МБА. Как ожидается, она будет выполнена до конца первого полугодия 2017 года.

Международный банк Азербайджана был основан в январе 1992 года и является крупнейшим банком страны. Главный акционер банка - правительство Азербайджана.

Алена Салаева, Э.Т.

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