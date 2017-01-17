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Деньги

SOCAR готова разместить на внутреннем рынке Азербайджана облигации на $500 млн 17.01.2017 16:12

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) планирует разместить на внутреннем рынке корпоративные облигации на общую сумму в $500 млн.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», об этом на пресс-конференции во вторник заявил вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов.

По его словам, компания планирует несколько эмиссий корпоративных облигаций на общую сумму $500 млн.

«Весь этот объем в рамках одной эмиссии рынок не осилит. Объем и сроки эмиссий будут зависеть от активности рынка и спроса», - отметил С.Гасымов.

Вице-президент SOCAR также отметил, что доходность по долларовым облигациям SOCAR в рамках следующих эмиссий будет ниже 5%.

Касаясь планов компании по размещению манатных облигаций, С.Гасымов отметил, что подобная операция также возможна в случае наличия соответствующего спроса на рынке.

«Однако в настоящее время банки в Азербайджане предлагают очень высокие процентные ставки по манатным депозитам (15-17% годовых. – ИФ-Аз.) Необходимо понимать, что SOCAR не сможет предложить дивиденды по манатным облигациям по таким же высоким процентам, т.е. выше 10%. Для нас это будет нецелесообразно», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, 6 сентября 2016 года Палата по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) Азербайджана зарегистрировала проспект эмиссии облигаций SOCAR, номинированных в долларах США. Общий объем эмиссии составляет $100 млн. Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций стоимостью $1 тыс. каждая. Срок обращения облигаций составляет 5 лет, доходность - 5% годовых. Проценты будут выплачиваться раз в 3 месяца (4 раза в год), процентные доходы не облагаются налогом.

Облигации были выставлены на продажу 20 сентября 2016 года. По данным SOCAR, спрос на облигации более чем в 2 раза превысил предложение. Так, на ценные бумаги, выпущенные на сумму в $100 млн, было принято заявок на $203 млн 604 тыс.

90% заявок на покупку облигаций было подано физическими лицами, 10% - банками и прочими юридическими лицами.

Напомним, что SOCAR впервые разместила облигации на внутреннем рынке.  Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения. Средства, привлеченные от размещения облигаций, SOCAR планирует направить на погашение части внешних обязательств.

На зарубежных рынках компания разместила три выпуска евробондов - в феврале 2012 года на сумму $500 млн сроком на 5 лет, в марте 2013 года на сумму $1 млрд сроком на 10 лет, а в марте 2015 года – на $750 млн сроком на 15 лет.

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Алена Салаева, Э.Т.

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