Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обнародовал курс маната к доллару США на 13 января.

Как говорится в сообщении ЦБА, в пятницу официальный курс маната к доллару составит 1,7867 AZN/USD.

12 января курс маната к доллару был установлен на уровне 1,7742 AZN/USD.

Таким образом, манат по отношению к доллару США подешевел на 0,0125 маната, или на 0,7045%.

Напомним, что на состоявшейся накануне встрече председателя правления ЦБА Эльмана Рустамова с руководством банков была анонсирована отмена Центробанком 4% маржи, которая используется при установлении банками обменного курса валюты.

Данные меры осуществляются ЦБА в рамках перехода на режим плавающего курса маната. В какие именно сроки будет отменена 4% маржа и осуществлен переход на режим плавающего курса нацвалюты, объявлено не было.

Тем не менее, судя по информации, предоставленной 1news.az источником на финансовом рынке, ЦБА ликвидировал 4% маржу с 12 января. Действовала она с начала текущего года.

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12 января Центробанк провел валютный аукцион в новом формате, по результатам которого и был определен официальный курс маната по отношению к доллару США. Аукцион с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) был проведен в форме односторонней продажи валюты на конкурентных условиях. Заявки на аукционе были обеспечены от верхней цены к нижней. Средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США сформировался на уровне 1,7867 AZN/USD.

Алена Салаева, Э.Т.