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Деньги

В Азербайджане начинается выдача безналичных кредитов 12.01.2017 15:22

Банки в Азербайджане начинают выдачу кредитов в безналичной форме.

Об этом на проходящем в Баку форуме, посвященном изменениям и дополнениям, внесенным в Налоговый кодекс Азербайджана, заявила генеральный директор Департамента по налоговой политике и стратегическим исследованиям Министерства налогов АР Самира Мусаева.

По ее словам, данные меры предусмотрены Законом АР «О безналичных расчетах».

«Лимит при обналичивании заемщиками кредитов не предусмотрен.

Заемщики, занимающиеся предпринимательством, будут выплачивать за обналичивание средств налог у источника выплаты в упрощенном режиме, в размере 1%. Физические лица, не являющиеся налогоплательщиками, выплачивать налоги за обналичивание указанных средств не будут», - сказала С.Мусаева.

Согласно данным, приведенным Центральным банком Азербайджана (ЦБА), на 1 декабря 2016 года объем кредитных вложений банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) в экономику страны составил 16 млрд 275,5 млн манатов. За ноябрь 2016 года банки увеличили кредитование на 2,8%, за 11 месяцев снизили на 25,1%, а в годовом исчислении – на 13,2%.

Алена Салаева, Э.Т.

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