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Деньги

PwC: «Минналогов Азербайджана должно уделять внимание имплементации нового налогового законодательства» 10.01.2017 18:12

После внесения изменений и дополнений в налоговое законодательство Министерство налогов Азербайджана должно большое внимание уделять вопросу имплементации нового налогового законодательства.

Об этом на пресс-конференции во вторник заявил журналистам партнер PwC Azerbaijan по налоговым и правовым вопросам Майкл Аерн.

По его словам, как и в ряде стран мира, Азербайджан начал применение системы налогообложения электронной торговли.

«При этом в Азербайджане соответствующие изменения в налоговом законодательстве инициированы намного раньше, чем в ряде стран Запада», - сказал М.Аерн.

При этом он подчеркнул, что принятием новых законов дело не ограничивается.

«Законы – это одно, а их исполнение – другое. Очень важно решить все вопросы, связанные с практическим применением нового налогового законодательства», - сказал представитель PwC.

В декабре 2016 года были утверждены изменения и дополнения в статьи 168.1.5, 169.1 и 169.3 Налогового кодекса Азербайджана, регулирующие применение с 1 января 2017 года налога на добавленную стоимость (НДС) в электронной торговле.

Позднее Министерство налогов Азербайджана опубликовало разъяснения о том, как будет облагаться НДС электронная торговля.

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«Минналогов о том, как будет облагаться НДС электронная торговля»

Согласно Налоговому кодексу, с 1 января 2017 года НДС облагаются покупатели онлайн-работ и услуг, а также участники онлайн-лотерей, соревнований и других конкурсов. НДС взимается в стране, где непосредственно находится покупатель онлайн-работ, услуг или же участник онлайн-лотерей, соревнований и конкурсов. 

Исключением является бронирование номеров в отелях и покупка авиабилетов за пределами Азербайджана в режиме онлайн.

Если покупатель онлайн-работ, услуг, участник онлайн-лотерей, конкурсов и прочих соревнований является плательщиком налогов, то он сам рассчитывает НДС и после перечисления данных  средств в госбюджет может возместить эту сумму. Если же он не является налогоплательщиком, то местный банк или филиал зарубежного банка в республике, осуществляющий платеж, рассчитывает НДС и выплачивает данные средства в госбюджет. В данном случае НДС компенсации не подлежит.

Минналогов приводит следующий пример. Так, гражданин Азербайджана хочет сделать ставку на игру «Эль-Класико» на интернет-странице  букмекерской конторы William Hill и обращается в местный банк. Размер ставки составляет 100 манатов. При перечислении этих средств банк в качестве НДС удержит 15,25 маната и перечислит данные средства в госбюджет. НДС высчитывается следующим образом: 100 – 100/1,18.

В Министерстве налогов пояснили 1news.az, что с 1 января 2017 года, согласно новому законодательству, НДС облагаются работы и услуги, приобретаемые за рубежом в режиме онлайн.

«О налогообложении товаров речь не идет», - отметили в Минналогов.  

Ставка НДС составляет в Азербайджане 18%.

Алена Салаева, Э.Т.

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