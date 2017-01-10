На фоне изменений и поправок в налоговом законодательстве азербайджанские банки рискуют столкнуться с оттоком клиентов.

Об этом на пресс-конференции во вторник заявил журналистам старший менеджер Налогового департамента PwC Азербайджан Ризван Губиев.

По его словам, такое мнение было высказано представителями банковского сообщества на семинаре, организованном PwC Азербайджан 10 января.

«Банкиры всерьез обеспокоены тем, что в связи с налогообложением электронной торговли клиенты отечественных банков во избежание дополнительных расходов, связанных с уплатой 18% НДС за работы и услуги, приобретаемые за рубежом в режиме онлайн, а также 10% налога на перечисление денег с электронных кошельков при покупке товаров и услуг, будут открывать счета в грузинских банках и банках других соседних государств. Посредством этих счетов и будет осуществляться оплата работ, услуг и товаров», - сказал Р.Губиев.

Он также пояснил, что, по мнению представителей азербайджанских банков, открытие счетов за рубежом приведет к снижению налоговых поступлений в госказну и оттоку капитала за рубеж.

Напомним, что в декабре 2016 года были утверждены изменения и дополнения в статьи 168.1.5, 169.1 и 169.3 Налогового кодекса Азербайджана, регулирующие применение с 1 января 2017 года налога на добавленную стоимость (НДС) в электронной торговле.

Позднее Министерство налогов Азербайджана опубликовало разъяснения о том, как будут облагаться НДС электронная торговля.

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Согласно Налоговому кодексу, с 1 января 2017 года НДС облагаются покупатели онлайн-работ и услуг, а также участники онлайн-лотерей, соревнований и других конкурсов.

НДС взимается в стране, где непосредственно находится покупатель онлайн-работ, услуг, или же участник онлайн-лотерей, соревнований и конкурсов.

Исключением является бронирование номеров в отелях и покупка авиабилетов за пределами Азербайджана в режиме онлайн.

Если покупатель онлайн-работ, услуг, участник онлайн-лотерей, конкурсов и прочих соревнований является плательщиком налогов, то он сам рассчитывает НДС, и после перечисления данных средств в госбюджет может возместить эту сумму. Если же он не является налогоплательщиком, то местный банк или филиал зарубежного банка в республике, осуществляющий платеж, рассчитывает НДС и выплачивает данные средства в госбюджет. В данном случае НДС компенсации не подлежит.

Напомним, что ставка НДС составляет в Азербайджане 18%.

Алена Салаева