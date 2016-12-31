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Деньги

Новая кампания от Unibank Mobile 31.12.2016 12:57

Теперь все операции между картами, проводимые посредством Unibank Mobile, будут без комиссии.

В рамках кампании все переводы между картами (за исключением использования с кредитной линии) абсолютно бесплатны. Еще одна хорошая новость для желающих открыть депозит. Открыв его посредством Unibank Mobile до 7 января, Вы получите в подарок дополнительно 0,3%.

Unibank Mobile является самым скачиваемым приложением в Азербайджане.

Согласно исследованию, проведенному компанией  Deloitte & Touche LLC,  приложение Unibank Mobile  было признано одним из самых лучших мобильных приложений стран СНГ.

Какие же преимущества предоставляет данное приложение своим пользователям?

- Возможность следить за своими счетами в режиме онлайн!

- Любая информация, любой перевод денег с карты на карту, блокировка или разблокировка карты – все это возможно одним кликом!

- Оплачивайте любую услугу, будь то кредит, коммунальные услуги или оплата за интернет.  Введите свои ежемесячные оплаты в систему и оплачивайте их автоматически.

- Есть возможность удобно перевести деньги любому другу из Вашего списка контактов.

- Здесь Вы можете получить любую интересующую Вас информацию по депозитам. Приложение Unibank Mobile создает возможность для открытия депозитного счета, текущего счета и даже для оформления кредита под депозит. 

- Спокойно переводите деньги с одного счета на другой и оплачивайте свои кредиты.  И все это, не отрываясь от своих дел!

С помощью Unibank Mobile вы сможете найти адреса любого филиала, любого терминала оплаты или банкомата, раньше всех узнать курсы валют, все  новшества и кампании банка.

Мобильный банк Unibank Mobile работает на платформах  İOS и Android.

Осуществите свою мечту всего одним кликом. Загрузите на свой смартфон Unibank Mobile – мобильный банк от Unibank (http://onelink.to/ffdbwf)

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и  твиттер (https://twitter.com/unibank)

Unibank Mobile – легко, быстро, безопасно!

Unibank – банк для всех и каждого!

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