Халид Ахадов избран членом Попечительского совета Фонда страхования вкладов, сообщили 1news.az в фонде.

Отметим, что с 8 декабря Х.Ахадов временно исполняет обязанности председателя правления ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА), заменив на этой должности Эльмара Мамедова.

После того как Э.Мамедов был снят с должности председателя правления МБА, он был отстранен и от Попечительского совета Фонда страхования вкладов. Его полномочия в Совете временно исполняет заместитель председателя правления МБА Эльмир Габибуллаев.

Отметим, что председателем Попечительского совета Фонда страхования вкладов является Ильгар Мурадов.

1news.az