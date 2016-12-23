Отныне все желающие взять кредит в манатах под гарантию могут сделать это в филиалах Kapital Bank.

Для этого клиент должен предоставить в банк собственные средства в виде залога в USD. При этом валюта клиента, размещенная в виде залога, страхуется.

Следует отметить, что минимальная сумма кредита составляет 300 манатов, срок - 1–12 месяцев. Клиент может взять кредит в размере до 60% страхованного депозита. Годовая процентная ставка составляет 25%.

Для оформления кредита необходимо будет представить в банк удостоверение личности. Более подробную информацию можно получить на https://kapitalbank.az/loans/manat?hl=ru.

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 90 филиалах и 2-х отделениях по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196.