Сезон международных выставок, организуемых компанией Iteca Caspian в Азербайджане, возьмет старт в апреле.

«В этом году компания планирует проведение 16 выставок и 1 конференции. Выставки пройдут в Баку Экспо Центре при поддержке отраслевых государственных структур.

Важность проведения выставок, внимание к ним руководства страны подтверждаются тем фактом, что вот уже несколько лет Президент Азербайджана Ильхам Алиев ежегодно посещает ряд выставок», - говорится в сообщении Iteca Caspian.

Международный статус событий подкрепляет членство во Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), где выставки ежегодно проходят полный контроль заявленных данных и соответствия уровню организации, после чего выставкам присваивается знак качества. Крупные отраслевые выставки имеют поддержку от международных структур.

В настоящее время ведется активная работа с потенциальными участниками выставок 2017 года.

Откроют выставочный сезон 16-я Азербайджанская международная выставка «Туризм и путешествия» - AITF 2017 и 11-я Кавказская международная выставка «Все для отелей, ресторанов и супермаркетов» HOREX - Caucasus 2017, которые стартуют 6 апреля. Со дня основания выставка AITF проходит при активной поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана. Также выставку поддерживает и является ее постоянным участником Ассоциация туризма Азербайджана (AzTA).

AITF имеет поддержку и со стороны международных структур, таких как Всемирная туристская организация (UNWTO) и Азиатско-Тихоокеанская туристская ассоциация (PATA).

В этом году выставка AITF представит различные туристические направления, авиалинии, гостиничные сети и другие виды услуг в сфере туризма. Среди участников - компании из Азербайджана, Италии, Швейцарии и многих других стран.

Традиционно в выставке принимают участие национальные и региональные стенды. Уже подтвердили свое участие с национальным стендом такие страны, как Беларусь, Болгария, Грузия, Доминиканская Республика, Марокко, Таиланд, Турция, Чехия, с региональным стендом – Словения и Ставропольский край РФ.

Впервые свои туристические возможности на азербайджанской выставке представят Колумбия и Куба.

Широко будет представлен туристический потенциал Азербайджана и его регионов.

На выставке HOREX Caucasus 2017 будет продемонстрирована посуда для гостиниц и ресторанов, текстиль и униформа, профессиональные средства гигиены.

Далее эстафету перехватят сразу три относящиеся к транспортному сектору выставки, которые пройдут с 26 по 28 апреля в Баку Экспо Центре. Это - 16-я Каспийская международная выставка «Транспорт, транзит и логистика» - Transcaspian/Translogistica, 7-я Каспийская международная выставка «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» - Road&Traffic и 4-я Каспийская международная выставка «Катера и яхты» - CIBS2017.

Широкий выбор продукции как со стороны местных, так и со стороны зарубежных производителей продемонстрируют участники 23-й Азербайджанской международной выставки «Пищевая промышленность» - WorldFood Azerbaijan 2017 и Каспийской международной выставки «Упаковка, тара, этикетка и полиграфия» - IPACK 2017, которые пройдут 17-19 мая.

Традиционно завершают весенний выставочный сезон крупнейшая в регионе специализированная выставка – 24-я Международная выставка «Нефть и газ Каспия» - Caspian Oil and Gas (31 мая - 3 июня), 24-я Международная конференция «Нефть и газ Каспия» - Caspian Oil and Gas (1-2 июня), а также 7-я Каспийская международная выставка «Энергетика и альтернативная энергия» - Caspian Power 2017.

После летнего перерыва в сентябре откроется осенний выставочный сезон, включающий такие международные выставки, как «Здравоохранение» - BIHE2017, «Стоматология» - Stomatology Azerbaijan 2017, «Красота и эстетическая медицина» - Beauty Azerbaijan 2017, «Строительство» - WorldBuild Baku 2017, «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника, технологии по охране окружающей среды, бассейны и возобновляемая энергия» - AquaTherm Baku2017 и «Охрана, безопасность и средства спасения» - Securika Caspian 2017.

Две выставки - AquaTherm Baku и Securika Caspian - отметят в этом году свое 10-летие.

«Таким образом, на выставках вновь представится уникальная возможность вживую пообщаться с представителями разных сфер рынка, обсудить последние тенденции, получить консультации от ведущих экспертов отрасли.

Гостям предоставится возможность наладить деловые контакты с потенциальными покупателями и партнерами, присутствовать на обсуждениях актуальных новинок и оценить грядущие вызовы», - отмечается в сообщении организатора.

«Выставки – это не просто коммерция. Люди предпочитают делать бизнес с людьми, которых они знают лично. Одним словом, выставки соединяют людей, предоставляя шанс открыть новые горизонты, найти партнеров, выйти на новые рынки. Нашей основной задачей в настоящее время является предоставление дополнительных возможностей в рамках выставок для участников и еще более точечный подход к специализированной аудитории», - сказал, комментируя открытие нового выставочного сезона, директор компании Iteca Caspian Фарид Мамедов.

Все подробности проведения выставок можно узнать на официальном сайте компании iteca.az.

Отметим, что все вышеперечисленные сайты выставок обновили свой интерфейс. В настоящее время на сайтах идет активная электронная регистрация посетителей посредством заполнения специальной регистрационной формы на выставках.

Алена Салаева, Э.Т.