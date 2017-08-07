USD1.7008
EUR2.0206
RUB0.0282
Brent51.85
WTI48.89
Золото2 156.78
S&P 500 Index2 472.16
Nikkei 22519 952.33
Экономика

За 7 месяцев 2017 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил свыше 2 млн пассажиров 07.08.2017 17:32

За январь-август 2017 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил почти 2,2 млн пассажиров, что превышает показатели предыдущих лет на 30%.

По сообщению пресс-службы аэропорта, за отчетный период на долю национального авиаперевозчика «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) пришлось 1,25 млн пассажиров, из которых 329 тыс. были перевезены на внутренних рейсах.

На международные рейсы пришлось 85% пассажиропотока. 49,6% от международных перевозок бакинского аэропорта пришлось на долю AZAL, 50,4% - иностранных авиаперевозчиков.

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 29 авиакомпаний по 53-м направлениям. Семь авиакомпаний начали полеты с лета текущего года – ИрАэро, Jazeera Airways, ZagrosJet, Pegas Fly, Kish Air, Nordwind Airlines и Wataniya Airlines.

С сентября текущего года начнутся полеты первого азербайджанского лоукостера Buta Airways.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория «4 Звезды» от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте текущего года бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

300количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В семье умершего от рака режиссера Шахина Закизаде произошла трагедия – ФОТОАрестован второй участник смертельной гонки с Gelandewagen - ФОТОСтала известна причина, по которой Андрей Малахов ушел с Первого канала – ФОТОПохищенная модель неделю провела в сумке – ФОТОЖительницы Алжира выходят на пляж в бикини, протестуя против буркиниАрестованный внук Али Гасанова переведен в СИЗО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО«Танцующий миллионер» отпраздновал 50-летие - ФОТО - ВИДЕОАрестован исполнитель главной роли в сериале «İçerde» - ФОТОНазваны дата и время эфира фестиваля «Жара-2017» на Первом российском каналеАзербайджанский футбол: о том, почему новые успехи не за горами

НОВОЕ НА САЙТЕ

7 августа19:11 Арестованный внук Али Гасанова переведен в СИЗО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО18:56 Драка азербайджанцев и чеченцев в Москве, есть убитый – ВИДЕО18:34 Антон Каниболоцкий: «Карабах» — очень серьезный клуб, который ставит максимальные цели»18:12 Экстрим в самом центре Баку – ФОТО – ВИДЕО17:56 В Баку сняли на камеру грубое обращение няни с ребенком – ВИДЕО17:48 Папа Франциск скорбит по жертвам нападения на католический храм в Нигерии17:40 Кристиан Бэйл потолстел до неузнаваемости ради новой роли – ФОТО17:32 За 7 месяцев 2017 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил свыше 2 млн пассажиров17:24 Саакашвили показал используемый для путешествия по миру украинский паспорт - ВИДЕО17:16 Адвокат из Малайзии, ставший президентом фан-клуба «Манчестер Юнайтед»: «Я часто слышу про Азербайджан»17:08 В Баку начинает действовать посольство Коста-Рики17:00 Дмитрий Назаров сыграл против «Формуты»16:52 Роман Абрамович и Даша Жукова расстались – ФОТО16:44 MFL объявляет о начале регистрации на новый сезон 2017-2018 - ФОТО - ВИДЕО16:36 Арестована бабушка, жестоко убившая свою внучку и надеявшаяся свалить это на джиннов