За январь-август 2017 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил почти 2,2 млн пассажиров, что превышает показатели предыдущих лет на 30%.

По сообщению пресс-службы аэропорта, за отчетный период на долю национального авиаперевозчика «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) пришлось 1,25 млн пассажиров, из которых 329 тыс. были перевезены на внутренних рейсах.

На международные рейсы пришлось 85% пассажиропотока. 49,6% от международных перевозок бакинского аэропорта пришлось на долю AZAL, 50,4% - иностранных авиаперевозчиков.

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 29 авиакомпаний по 53-м направлениям. Семь авиакомпаний начали полеты с лета текущего года – ИрАэро, Jazeera Airways, ZagrosJet, Pegas Fly, Kish Air, Nordwind Airlines и Wataniya Airlines.

С сентября текущего года начнутся полеты первого азербайджанского лоукостера Buta Airways.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория «4 Звезды» от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте текущего года бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.