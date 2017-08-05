В руководстве Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) произошло изменение.

Как сообщает АПА, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим.

Согласно распоряжению, помощник президента по экономической политике и вопросам промышленности Натиг Амиров назначен членом Наблюдательного совета ГНФАР. Н. Амиров сменил на этой должности Вахида Ахундова.

Отметим, председателем Наблюдательного совета Фонда является премьер-министр Артур Расизаде. Другими членами Совета являются заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров, министр финансов Самир Шарифов, министр экономики Шахин Мустафаев, председатель Центробанка Эльман Рустамов.

Исполнительным директором ГНФАР является Шахмар Мовсумов.