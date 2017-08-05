Международное рейтинговое агентство Fitch утвердило долгосрочный дефолтный рейтинг эмитента Азербайджана в иностранной и местной валюте на уровне BB+.

Как сообщает АПА со ссылкой на агентство, прогнозы по рейтингу негативные.

Рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций страны в национальной и иностранной валюте также утвержден на уровне BB+.

Среди основных факторов, влияющих на утверждение рейтинга на уровне BB+, Fitch указал на наличие положительного сальдо внешнеторгового баланса, низкий уровень внешнего долга.

Что же касается негативного прогноза по рейтингу, Fitch привлек внимание к неопределенности, возникшей вокруг макроэкономики и финансового сектора.