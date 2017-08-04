Объем золота, входящий в инвестиционный портфель Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), в настоящее время составляет 30 175 килограммов (970 146 тройская унция). В текущем году в объеме золота никаких изменений не произошло.

Процесс перевозки золота, входящего в инвестиционный портфель Госнефтефонда, из Центробанка в расположенное в административном здании ГНФАР хранилище полностью завершился в 2017 году.

Информация о вложениях в золото в инвестиционном портфеле ГНФАР регулярно предоставляется общественности посредством квартальных и годичных отчетов.