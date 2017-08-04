За последнее время со стороны авиакомпании ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) были выявлены и предотвращены случаи продаж авиабилетов посредством украденных кредитных карт.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сообщение AZAL, под видом скидки мошенники предлагали клиентам сделку и посредством украденных карт покупали авиабилеты авиакомпании.

Во избежание проблем AZAL призывает приобретать авиабилеты лишь у доверенных официальных партнеров авиакомпании либо напрямую через сайт авиакомпании.

Со списком агентств, имеющих официальное право продажи билетов на авиаперевозки AZAL на территории Азербайджана, можно ознакомиться по данной ссылке.

Эльшан Рустамов, И.А.