Баку входит в первую пятерку городов по популярности поездок российских туристов на летний уик-энд.

Об этом передает 1news.az со ссылкой на аналитическое агентство ТурСтат.

Минск, Прага, Тбилиси, Баку, Таллинн, Рига, Вильнюс, Ереван, Барселона и Рим составляют первую десятку городов, популярных для поездок на летний уик-энд.

Рейтинг представлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования отелей в выходные дни летом.

По данным ТурСтат, на летние выходные в Баку российские туристы приезжают в среднем на 2,5 дня и тратят на отдых 85 долларов в сутки.

Российских туристов особенно привлекают Гран-при Азербайджана «Формула-1», который пройдет с 23 по 25 июня, и музыкальный фестиваль «Жара» (с 27 по 30 июля).

В первую пятерку российских городов, популярных у туристов в выходные дни, входят Санкт-Петербург, Казань, Москва, Калининград и Нижний Новгород.

Ялчин Алиев, Э.Т.