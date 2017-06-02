USD1.7021
EUR1.9097
RUB0.0302
Brent50.26
WTI47.95
Золото2 152.90
S&P 500 Index2 430.06
Nikkei 22520 223.07
Экономика

Инвестиции BP в Азербайджан достигли $66 млрд 02.06.2017 11:58

Суммарный объем инвестиций BP в проекты в Азербайджане достиг $66 млрд, сообщил вице-президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли в ходе выступления на нефтегазовой конференции в Баку.

На инвестиции в проект «Азери-Чираг-Гюнешли» пришлось более $40 млрд, и с блока этих каспийских месторождений добыто свыше 3 млрд баррелей нефти, а танкерами на мировой рынок отправлено 2,7 млрд баррелей азербайджанской нефти.

В конце июня 2017 года ожидается подписание контракта о продлении проекта АЧГ до 2050 года.

Первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде доволен сотрудничеством с BP.

По его словам, кроме таких проектов, как АЧГ и «Шахдениз», важной является совместная деятельность по изучению Абшеронского полуострова и мелководья вокруг него.

В «копилке» совместных проектов – изучение структуры на Каспии D-230 (площадь 3 тыс. кв. километров на глубине 150-700 метров) и Шафаг-Асиман.

Лада Евграшина, Г.Р.

92количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Скончалась женщина-водитель, автомобиль которой протаранил внедорожник – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОКямал Абдуллаев назначен ректором Азербайджанского университета языковПродолжается следствие по делу подростка, сбившего на Porsche мать двоих детей – ФОТОНа месте бывшего круга Физули строится продолжение Зимнего бульвара – ФОТОВ Азербайджане названы пригодные для купания пляжиСафура Алиева вновь станет мамой – ФОТОАфган Мухтарлы арестован, ему предъявлено обвинение по трем статьям УКСамая титулованная теннисистка в мире сравнила жизнь лесбиянок и геев с деятельностью ГитлераИспользование антибиотиков приводит к тяжелым последствиям – Ахлиман АмираслановУничтожены военные объекты ВС Армении – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

2 июня12:03 Расим Мусабеков: «Кипру стоило бы молчать в тряпочку, а не выступать в поддержку армян в карабахском вопросе»11:58 Инвестиции BP в Азербайджан достигли $66 млрд11:55 Асим Моллазаде: «Интересы национальной безопасности США требуют тесного партнерства с Азербайджаном»11:50 Netflix закрыл сериал «Восьмое чувство» - ФОТО – ВИДЕО11:42 В Баку водителям автобусов строго запретили ездить с открытыми дверями11:35 Лейла Алиева встретилась с воспитанниками детского дома №2 - ФОТО11:30 Оглашены данные по добыче и экспорту углеводородов Азербайджана11:25 Стало известно, каков прирост населения Азербайджана11:20 В Баку проведена спецоперация: задержан мужчина, шантажировавший женщину порочащими ее данными11:12 Конгресс Перу принял документ по случаю отмечаемого в Азербайджане Дня Республики11:04 Наше светлое завтра. #MənSabaham – итоги первого выпуска проекта SABAH10:56 Армяне начали новую кампанию по самообману в отношениях с Ираном - Мубариз Ахмедоглу10:48 Скончался карманник, избитый в бакинском автобусе – ВИДЕО10:40 Салим Муслимов: «В Азербайджане было создано 1,6 млн рабочих мест»10:35 Официальный курс маната ко всем валютам на 2 июня