Суммарный объем инвестиций BP в проекты в Азербайджане достиг $66 млрд, сообщил вице-президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли в ходе выступления на нефтегазовой конференции в Баку.

На инвестиции в проект «Азери-Чираг-Гюнешли» пришлось более $40 млрд, и с блока этих каспийских месторождений добыто свыше 3 млрд баррелей нефти, а танкерами на мировой рынок отправлено 2,7 млрд баррелей азербайджанской нефти.

В конце июня 2017 года ожидается подписание контракта о продлении проекта АЧГ до 2050 года.

Первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде доволен сотрудничеством с BP.

По его словам, кроме таких проектов, как АЧГ и «Шахдениз», важной является совместная деятельность по изучению Абшеронского полуострова и мелководья вокруг него.

В «копилке» совместных проектов – изучение структуры на Каспии D-230 (площадь 3 тыс. кв. километров на глубине 150-700 метров) и Шафаг-Асиман.

Лада Евграшина, Г.Р.