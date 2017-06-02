Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ведет коммерческие и юридические переговоры с BP по заключению контракта на разведку и дальнейшую разработку перспективного оффшорного блока D230 в северно-абшеронской акватории Каспия.

Об этом журналистам сообщил вице-президент SOCAR Бахрам Гусейнов.

Ранее на блоке D230 никаких исследовательских работ не проводилось, но, по мнению Б.Гусейнова, структура может содержать нефть.

Глубина моря в районе D230 составляет до 300 метров, а глубина залегания продуктивного пласта оценивается в 3000-5000 метров.

В мае 2016 года SOCAR и BP подписали меморандум о намерениях по проведению совместных геологоразведочных работ на D230.

Б.Гусейнов не исключил, что контракт по D230 будет оформлен в виде PSA.

Ранее SOCAR предполагала, что работы по D230 будут проходить по тем же принципам, что и по мелководной части акватории Абшеронского архипелага (ранее заключенный контракт между BP и SOCAR).

Лада Евграшина, Г.Р.