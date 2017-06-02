Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и компания «Узбекнефтегаз» подписали в Баку меморандум о взаимопонимании, говорится в пресс-релизе SOCAR, распространенном в пятницу.

Согласно сообщению, меморандум, целью которого является определение возможных направлений деятельности «Узбекнефтегаза» в Азербайджане, был подписан в ходе встречи президента SOCAR Ровнага Абдуллаева и председателя правления «Узбекнефтегаз» Алишера Султанова, прибывшего в Баку для участия в XXIV Международной выставке и конференции Caspian Oil & Gas 2017.

На встрече Р.Абдуллаев рассказал о региональных и глобальных проектах, реализуемых SOCAR, а также о достигнутых в рамках этих проектов успехах и полученном опыте в энергосотрудничестве между Азербайджаном и Узбекистаном. Он также подчеркнул, что полученные успехи и опыт создадут основу для будущих проектов.

В свою очередь А.Султанов подчеркнул важность подписанного меморандума для развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

Лада Евграшина, Г.Р.