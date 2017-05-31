Вышел в свет юбилейный, 100-й, выпуск журнала Caspian Energy, который был представлен и вручен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву на открытии Международной выставки и конференции Caspian Oil & Gas 2017, являющейся главным событием для представителей нефтегазовой отрасли, действующих в Каспийско-Черноморском регионе.

Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

Основным акцентом данного номера стал рейтинг инвестиционной активности компаний на Каспии. Согласно рейтингу, SOCAR заняла первые позиции в рейтинге компаний, ведущих разработку месторождений как в азербайджанском секторе Каспия, так и на всем пространстве Каспийского бассейна. Казахстанская национальная компания «Казмунайгаз» стала лидером инвестиционного рейтинга в проектах разведки и разработки перспективных площадей на Каспии. Компания ЛУКОЙЛ – лидер рейтинга в российском секторе Каспия.

В связи с выпуском 100-го журнала Caspian Energy и 15-летним юбилеем Caspian European Club в данном выпуске журнала были опубликованы обращения и поздравления Президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович и вице-президента Европейской комиссии по Энергетическому союзу Мароша Шевчовича.

Кроме того, в журнале Caspian Energy были опубликованы эксклюзивные интервью министра энергетики Азербайджана Натига Алиева, председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Владимира Беккера, председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавида Гурбанова, а также материалы к выставке и конференции Caspian Oil & Gas, статья о диверсификации бизнес-портфеля SOCAR, интервью генерального директора ПО «Азнефть» SOCAR Дашгына Искендерова, директора Нефтеперерабатывающего завода им. Гейдара Алиева SOCAR Эльмана Исмайлова и материалы о деятельности Треста КБР, Транспортного управления SOCAR, Bilgah Beach Hotel.

Caspian Energy распространяется в 50 странах мира. На протяжении 18 лет в журнале публикуются интервью президентов и премьер-министров стран СНГ и ЕС, а также глав авторитетных международных организаций, крупных транснациональных компаний, обзоры и аналитические материалы ведущих экспертов.

По различным оценкам, журнал Caspian Energy входит в пятерку ведущих изданий Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов и является ориентиром для многих инвесторов при изучении направления деятельности в Каспийско-Черноморском и Балтийском регионах.