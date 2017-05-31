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Экономика

Азербайджан и Турция подписали Меморандум для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов 31.05.2017 18:39

В Баку, в штаб-квартире Межгосударственного Совета по авиации и использованию воздушного пространства Азербайджанской Республики был подписан Меморандум о взаимопонимании между Межгосударственным авиационным комитетом и Генеральным директоратом гражданской авиации Турецкой Республики в области летной годности.

Как сообщает 1news.az, в информации Межгосударственного авиационного комитета говорится, что Меморандум стал результатом длительной работы по взаимному изучению стандартов и процедур сторон, направленных на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Настоящий меморандум преследует целью укрепление и развитие сотрудничества между сторонами в этой сфере.

Так, меморандум закрепляет намерение сторон подписать рабочие процедуры по сертификации воздушных судов, подготовка которых ведется авиарегистром МАК и Департаментом летной годности Генерального директората гражданской авиации Турецкой Республики.

Это позволит, в частности, реализовать проект поставки российских вертолетов Ка-32А11ВС в Турцию, заинтересованность в котором была еще раз подтверждена турецкой стороной. Вертолет Ка‑32А11ВС имеет действующий сертификат авиарегистра МАК и EASA, благодаря чему вертолет с успехом эксплуатируется во многих государствах Европы и мира. Особенно востребован в последнее время его «противопожарный» вариант.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве как в области летной годности, так и в других областях обеспечения безопасности полетов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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