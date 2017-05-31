На пленарном заседании Милли Меджлиса утвержден законопроект об исполнении государственного бюджета на 2016 год.

Выступивший на заседании министр финансов Самир Шарифов указал, что в 2016 году был реализован ряд важных социальных проектов.

«Была обеспечена адаптация экономики к новым реалиям, это относится как к государственным, так и к частным субъектам», - сказал он.

Следует отметить, что согласно проекту закона «Об исполнении государственного бюджета на 2016 год», доходы госбюджета в прошлом году составили 17 млрд 505,7 млн манатов или 104,1% прогноза (16 822,0 млн), расходы – 17 млрд 751,3 млн манатов или 96,0% прогноза (18 495,0 млн манатов).

За отчетный год дефицит госбюджета составил 245,604 млн манатов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.