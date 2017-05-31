30 мая в Кабинете Министров состоялась встреча заместителя премьер-министра, председателя Национального координационного совета Азербайджанской Республики по устойчивому развитию Али Ахмедова с Миссией MAPS (Актуализация, ускорение и поддержка политики).

Во встрече принимали участие резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи и руководитель миссии ООН Бен Слэй вместе с делегацией.

Заместитель премьер-министра отметил, что Азербайджан присоединился к глобальной программе ООН, состоящей из Целей устойчивого развития. Правительство Азербайджана относится к своим задачам достаточно ответственно. Указом Президента Ильхама Алиева от 6 октября 2016 года был создан Национальный координационный совет Азербайджанской Республики по устойчивому развитию и сформирован секретариат Совета, функционирующий на постоянных основах.

Правительство Азербайджана мобилизовало все силы для осуществления задач, вытекающих из Целей устойчивого развития, и назначение заместителя премьер-министра председателем Национального координационного совета является показателем внимания к данному вопросу. Национальный координационный совет в короткий срок проделал очень важную работу. Азербайджан будет одним из самых активных партнеров в реализации Целей устойчивого развития.

«За последние 10-12 лет экономика Азербайджана выросла в 3,5 раза, уровень бедности сократился с 50 до 5 процентов, проделана важная работа по улучшению уровня жизни людей. Повторив вновь эти успехи в новых условиях в 2015 – 2030-х годах, определенных для осуществления Целей устойчивого развития, мы намерены поднять экономику Азербайджана и развитие правительства на более высокий уровень», - подчеркнул Ахмедов.

Заместитель премьер-министра довел до внимания, что Азербайджан придает очень большое значение глобальному сотрудничеству. Налаживание и укрепление в предстоящие годы такого рода сотрудничества являются одной из основных целей и задач.

В ходе встречи была отмечена поддержка, оказываемая резидентом-координатором ООН в Азербайджане и его офиса в реализации мероприятий в рамках Целей устойчивого развития. Было подчеркнуто, что созданная модель плодотворного сотрудничества является очень серьезной поддержкой для принятия важных мер.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи и руководитель миссии ООН Бен Слэй отметили, что всегда будут поддерживать Азербайджан в связи с Целями устойчивого развития, выразили удовлетворение эффективным партнерством.

Затем состоялись обсуждения текущего состояния подготовки Добровольного Национального отчета Азербайджана для Политического форума высокого уровня 2017 года, нынешней ситуации в связи с реализацией Целей устойчивого развития и дальнейших шагов по достижению Целей устойчивого развития.

АЗЕРТАДЖ