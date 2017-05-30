Реструктуризация внешних обязательств оздоровит Международный банк Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом во вторник, 30 мая, на конференции «Экономические реформы: Достигнутые результаты и рекомендации» заявил председатель Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы.

«Реструктуризация внешних обязательств МБА приведет к значительному оздоровлению банка, обеспечению достаточной ликвидности», - сказал он.

Р.Асланлы указал, что это позволит начать процесс приватизации банка, а также повысит его рыночную стоимость.

Следует отметить, что недавно было объявлено о добровольной реструктуризации внешних обязательств банка на сумму $3,34 млрд.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

Эльшан Рустамов, Г.Р.