Реструктуризация внешних обязательств оздоровит Международный банк Азербайджана.
Как сообщает 1news.az, об этом во вторник, 30 мая, на конференции «Экономические реформы: Достигнутые результаты и рекомендации» заявил председатель Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы.
«Реструктуризация внешних обязательств МБА приведет к значительному оздоровлению банка, обеспечению достаточной ликвидности», - сказал он.
Р.Асланлы указал, что это позволит начать процесс приватизации банка, а также повысит его рыночную стоимость.
Следует отметить, что недавно было объявлено о добровольной реструктуризации внешних обязательств банка на сумму $3,34 млрд.
Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.
Эльшан Рустамов, Г.Р.