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Экономика

Руфат Асланлы о реструктуризации внешних обязательств МБА 30.05.2017 12:19

Реструктуризация внешних обязательств оздоровит Международный банк Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом во вторник, 30 мая, на конференции «Экономические реформы: Достигнутые результаты и рекомендации» заявил председатель Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы.

«Реструктуризация внешних обязательств МБА приведет к значительному оздоровлению банка, обеспечению достаточной ликвидности», - сказал он.

Р.Асланлы указал, что это позволит начать процесс приватизации банка, а также повысит его рыночную стоимость.

Следует отметить, что недавно было объявлено о добровольной реструктуризации внешних обязательств банка на сумму $3,34 млрд.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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